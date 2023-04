Ed Sheeran sorprende a sus fans con una actuación en el metro de Nueva York

Ed Sheeran sorprendió a sus fans este martes con una actuación sorpresa en el metro de la ciudad de Nueva York. El concursante de America’s Got Talent, Mike Yung , estaba cantando en el metro, cuando de repente apareció el artista británico.

En un vídeo compartido a través de Tik Tok, se ve a Mike Yung cantando el estribillo del reciente sencillo del británico Eyes Closed, en un anden del metro de Nueva York, cuando de repente Ed Sheeran se acerca a él y comienza a cantar a su lado.

El dúo protagonizó un gran abrazo, como se puede ver en el vídeo, y justo después Yung le dice a Ed Sheeran: «Tú eres el hombre». En ese momento, comenzaron a cantar juntos Eyes Closed, mientras los curiosos observaban y grababan con sus móviles.

Eyes Closed fue lanzada como el sencillo principal del próximo álbum de Ed Sheeran, bajo el título de Subtract, la última entrega de la era de álbumes matemáticos de artista británico, que verá la luz el próximo 5 de mayo a través de Atlantic Records.

«Esta canción trata sobre perder a alguien, sentir que cada vez que sales y esperas encontrarte con él, todo te recuerda a él y a las cosas que hicieron juntos”, escribió el artista sobre esta canción . “A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas simplemente te devuelven a ella”.

Dedicada a su amigo Jamal Edwards, que falleció en febrero de 2022 de un paro cardíaco a los 31 años, esta canción refleja lo complicado que ha sido el último año para Ed Sheeran. “Supongo que la música ayuda a sanar, así que estoy bailando con los ojos cerrados para tratar de superarlo”, expresó.

NYC subway legend Mike Yung performed @edsheeran’s new song ‘Eyes Closed’ and got a pretty cool surprise in the process 🥰 pic.twitter.com/crJTqrfAMk

— Warner Music Africa (@WMAfrica) April 12, 2023