Cada vez falta menos para poder disfrutar al completo de las nuevas canciones de Ed Sheeran. Tras un largo periodo de ausencia, el artista británico volverá por todo lo alto el próximo 29 de octubre con su nuevo proyecto discográfico, ‘=’. Uno de los trabajos más esperados de los últimos tiempos y que supone el inicio de una nueva era artística para el intérprete.

De momento, para hacer la espera mucho más amena y a la vez más tentadora, Ed Sheeran ha ido lanzando pequeñas perlitas musicales con las que ha ido deleitando a su público. Pequeños adelantos que no han dejado indiferente a nadie y que han sido presentados como sencillos bajo el título de ‘Bad Habits’, ‘Visiting Hours’ y, ahora, ‘Shivers’.

«Así que mi segundo sencillo oficial de mi cuarto álbum de estudio se llama ‘Shivers’, y sale el 10 de septiembre. Escribí esto tan pronto como la gira Divide terminó, en una granja alquilada en sufolk donde habíamos montado un estudio durante un par de semanas para ver qué pasó», comienza explicando sobre su nuevo tema.

«Fue escrito en el transcurso de 3 días, lo cual es muy diferente para mí, pero sentí que era demasiado especial para equivocarse. Estaba originalmente destinado a ser el primer sencillo, pero simplemente no vi un mundo donde existieran los malos hábitos si no saliera en verano. Los escalofríos siempre se sintieron más otoñales. Espero que te guste, me encanta. El vídeo es salvaje, pero lo verás la próxima semana», concluye dejando con la miel en los labios a todos.

Un lanzamiento que será realizado por todo lo alto y que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, fecha en la que también verá la luz su videoclip oficial. Un audiovisual del que se ha mostrado pocos detalles, pero que está causando mucha expectación entre sus fans. Y no es para menos, Ed ha compartido un pequeño teaser del video que promete ser de lo más alocado. Sin lugar a duda, ‘Shivers’ viene pisando fuerte.