Ed Sheeran continúa promocionando su última y nueva canción ‘Bad Habits’, un tema en el que renueva sonidos y pretende experimentar con nuevos ritmos. Tanto que ahora, el cantante ha anunciado que colaborará con la estrella del pop Kylie Minogue.

En una rueda de prensa con medios australianos, el británico ha adelantado que próximamente anunciará fecha de estreno para el lanzamiento de este esperadísimo tema junto a la intérprete de ‘All the Lovers’.

Ed Sheeran ha vuelto después de un largo período de descanso. El solista llega con nuevos proyectos después del éxito de ‘Plus (+), Multiply (x), Divide (÷)’. Ahora el cantante tiene planeado lanzar ‘Minus (-) y Equal (=)’, según ha podido adelantar en la camiseta del Ipswich Town.

