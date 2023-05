Ed Sheeran gana la tercera demanda por un supuesto plagio

Ed Sheeran ha ganado el tercer juicio al que se enfrentaba por un supuesto plagio. El artista británico, que acaba de lanzar su nuevo disco, ha sido llevado a los tribunales en tres ocasiones, el último de ellos esta misma semana. No obstante, de todos ellos ha salido victorioso.

El resultado de los dos juicios a los que acudió anteriormente, le ha permitido salir victorioso del tercer juicio. Esto se deba a que un juez de la corte federal de Manhattan ha desestimado la denuncia que se le había interpuesto a Ed Sheeran por un supuesto plagio de Let’s get it on.

Se trataba de la tercera demanda presentada por Structured Asset Sacles, una compañía que tiene un su poder gran parte de los derechos de autor de Ed Townsend, co creador de Let’s get it on de Marvin Gaye, un asunto por el que Ed Sheeran también había sido demandado por los herederos de Townsend, sin embargo ellos también perdieron el juicio.

Pop ups, promo and performances. Subtract release week in photos 📸 @MarkSurridge pic.twitter.com/SScyIBY3kY — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 14, 2023

El resultado de la sentencia, que ya se ha hecho público, dictamina que: «es una realidad incuestionable que la progresión de acordes y el ritmo armónico en Let’s Get It On son tan comunes, por separado y en combinación, que para proteger su combinación le daría a Let’s Get It On un monopolio inadmisible sobre un musical básico».

Y añade: ·Múltiples compositores han combinado los dos elementos comunes de la misma manera durante años. Si su combinación estuviera protegida y no estuviera disponible gratuitamente para los compositores, el objetivo de la ley de derechos de autor (…) se vería frustrado».

«Esta es una victoria importante no solo para Ed y Amy y todos los compositores, sino también para el público amante de la música» explican fuentes cercanas a la prestigiosa revista estadounidense Billboard tras la tercera victoria del artista británico.