Ed Sheeran emociona con ‘Boat’, un single muy especial

Ed Sheeran presenta este viernes Boat, el segundo adelanto de su próximo disco Subtract, que se lanzará el próximo 5 de mayo. Una canción muy personal, que ha tenido una gran acogida a nivel internacional en todas las plataformas digitales.

Tras el éxito de Eyes Closed como primer adelanto de su próximo disco, Ed Sheeran vuelve a abrir su corazón en su nuevo single. Boat es una canción tan personal como su anterior single, donde el artista británico hace referencia a la depresión que sufrió en el último año.

Se trata de la primera canción que Ed Sheeran compuso de su nuevo disco. Un tema que continúa explorando la batalla del artista contra la depresión, con melodías de guitarra de ritmo lento, letras sombrías y un trasfondo reflexivo.

Boat is out now – watch the official video on YouTube 🎥💛 https://t.co/UNPNr27EgT pic.twitter.com/KEIusT9voh

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 21, 2023