Ed Sheeran: este es el artista que rechazó colaborar con él en ‘Shape of you’

Ed Sheeran ha marcado un antes y un después en la industria de la música con varias de sus canciones, entre ellas, Shape of You, su éxito mundial publicado en el año 2017. Una canción que en un principio, el artista británico quería que fuese una colaboración, algo que ha revelado recientemente.

Durante su entrevista con la revista Rolling Stone, Ed Sheeran ha revelado que propuso al rapero estadounidense Jay-Z participar en Shape Of You, sin embargo el marido de Beyoncé rechazó la invitación a interpretar una estrofa en la canción del artista británico.

En la entrevista con el citado medio, Ed Sheeran ha revelado que estuvo a punto de conseguir la colaboración de Jay-Z, sin embargo finalmente no consiguió cerrar el trato, pues la estrella de hip-hop no creía que Shape of You necesitase una estrofa de rap.

Our April 2023 @RollingStone cover star: @EdSheeran. In his most revealing interviews ever, the pop superstar opens up about death, illness, grief, depression, and addiction. Story/Photos: https://t.co/Ayq1Igc8Kw pic.twitter.com/sn1n7xNtoW — Rolling Stone (@RollingStone) March 21, 2023

«Estuvimos en contacto. Le envié la canción y me dijo: ‘No creo que la canción necesite un verso de rap’», explicó Ed Sheeran durante la entrevista. No obstante, a día de hoy cree que Jay-Z probablemente tenía razón.

Ed dice que confía en la intuición musical del artista y añade: «tiene muy, muy buen oído», pues en su opinión Jay-Z «suele hacer las cosas bien». Además añadió que a pesar de rechazar la invitación, «fue un pase muy natural y respetuoso».

A pesar de no contar con la colaboración de Jay-Z, Shape of You se convirtió en un éxito en todo el mundo, encabezando las listas de éxitos a nivel global, siendo uno de los dos sencillos principales de su tercer álbum de estudio, Divide, que también fue un éxito en todo el mundo.