Si hay algo que caracteriza a Ed Sheeran son las manías que ha ido confesando a los medios durante su trayectoria como músico. El cantante se ha abierto y ha desvelado hace poco una obsesión de lo más variopinta: los relojes.

El cantante afirmó para BBC Radio 2 que compra un reloj cada vez que alcanza un éxito nuevo en su vida y en su carrera. Nada tiene que ver con el azar o con caprichos puntuales, como dijo en la conversación. «Es algo que comencé a comprarme como hitos en mi vida cuando sucedía algo», comentaba. O sea que se puede decir, que la cantidad de relojes que posee el artista es bastante sustancial.

La estrella del pop reveló que tiene una colección bastante grande de relojes después de haber sido inspirado por otros músicos y coleccionistas como John Mayer y Eric Clapton. Y es que han sido varios los artistas a lo largo de su carrera que han tenido bastante fijación por los relojes.

Así lo compartía con el entrevistador de la BBC: «Me empezaron a gustar los relojes hace un tiempo, a través de John Mayer, de manera extraña. Siempre ha sido alguien a quien he admirado y también admiro a Eric Clapton, que también es un coleccionista, creo que es un efecto dominó a lo largo de las generaciones».

Cuando le preguntó sobre cuántos relojes podía acumular, el intérprete de ‘Shape of You’ le comentó entre risas: «Uh, no deberíamos entrar en eso. Son demasiados». El británico solo obtiene un reloj cuando cree que es merecedor de ello.

«Everyone always thinks that I’m going to do a ballad…»

