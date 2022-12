Dvicio anuncia el último concierto antes de comenzar caminos por separado

Hace una semana que Dvicio, la banda formada en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, anunciaba oficialmente su separación debido a que Andrés Ceballos había decidido tomar un camino diferente en solitario. La noticia no se la esperaba casi nadie y así es como este grupo que marcó a una generación entera con su Paraíso en 2014 ha llegado a su fan.

Andrés Ceballos era el vocalista del grupo y sin él no tenía mucho sentido seguir. Sin embargo, en el comunicado oficial de su despedida no decían un “adiós”, decían un “hasta pronto”. Finalmente, tras un par de fechas de su gira en Latinoamérica, el grupo ha anunciado que el 9 de diciembre el Mil Veces Tour hará parada en Roquetas de Mar (Almería).

“Tenemos un concierto muy especial”, dejaba saber la banda en su perfil de Instagram. Y no es para menos, ya que se trata se su último concierto juntos antes de la separación definitiva. Los fans andaluces (y todo el que se quiera trasladar hasta allí) han sido los elegidos para presenciar este hito. Una decisión sorprendente que se hayan decantado por esta localidad y no por Madrid, pero que no va a suponer ningún obstáculo para aquel que quiera presenciar este concierto.

Por su parte, Andrés Ceballos ya se encuentra pensando en el futuro. El cantante siempre ha sido un asiduo compositor para otros artistas, por lo que como es natural ya tiene algo escrito para él. Y, seguramente, su camino en solitario será prometedor. “Han sido diez años increíbles con mi banda. Creo que ahora ha arrancado otra época. Me lo estaba pidiendo el cuerpo. Cuando uno escucha el cuerpo, tiene que hacerle caso”, ha contado el ahora solista en una entrevista para Los40.

En el comunicado oficial Dvicio mencionaba que “se tomará un descanso para pensar en el futuro”, por lo que las puertas quedan abiertas a que en algún momento la banda se pueda volver a reunir con todos sus miembros.