Ayer, no fue la noche soñada de Dua Lipa en su concierto para el Future Nostalgia Tour, el cual se celebró en el Arena Scotiabank en Toronto. Y es que, como han asegurado diversos medios de comunicación canadienses, hay hasta 3 personas con lesiones leves, después de que un anónimo hiciese detonar fuegos artificiales que no estaban en la programación del espectáculo.

En estos momentos, la policía está investigando quién ha sido el autor de este fenómeno, y aseguran que no quedará impune, pues, no solo causó estos 3 heridos, sino que también sembró el pánico entre los asistentes, pudiendo causar una tragedia mayor si cabe.

La cantante británica ha querido sacar un duro comunicado a través de sus redes sociales condenando estos actos, en él se podía leer «Anoche estallaron fuegos artificiales no autorizados entre la multitud durante mi concierto en Toronto. Crear un espacio inclusivo y seguro es siempre mi prioridad, y así como todxs vosotrxs, mi equipo y yo estamos confundidos y asustados por lo ocurrido. Traer este show para mis fans ha sido una magnifica experiencia y les pido disculpas por el susto que cada uno se llevó, si se sintieron insegurxs o si de alguna manera el concierto les afectó. Con todo mi amor, Dua.

Fireworks were apparently smuggled into @DuaLipa’s #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night and was set off at the roof and the audience. Luckily, no injuries were reported. pic.twitter.com/3qkB9Ea6E7

— Dua Lipa Today (@LipaToday) July 28, 2022