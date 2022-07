Dua Lipa sorprende con un inesperado cambio de look

Dua Lipa se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional. La artista británica ha alcanzado un éxito a nivel mundial, sus canciones arrasan en el mundo entero y su música llega a los puestos más altos de las listas de éxitos de todo el mundo.

La reconocida cantante también es una experta en los cambios de look. Desde que saltó a la fama no ha dejado de innovar, tanto en el vestuario, como en el pelo, siendo una parte muy importante de su imagen, y una vez más, ha vuelto a sorprender a sus fans con su último cambio de look.

Dua Lipa es una de las artistas camaleónicas a las que les gusta cambiar de aspecto cada cierto tiempo, y eso lo demuestra cada cierto tiempo en sus redes sociales. A los 24 años, la cantante ha pasado todo tipo de fases en la que su pelo ha cambiado de color y también de forma. Y una vez más ha vuelto a apostar por un nuevo cambio.

Dua Lipa via chrisappleton1! pic.twitter.com/jKMZdyj92t — Dua Lipa News (@dlipanews) July 12, 2022

En esta ocasión, aunque sus más fieles seguidores ya están muy habituados a sus innovaciones estéticas, la artista británica ha logrado sorprender de nuevo a sus seguidores con su último cambio look. Y es que en un principio sus fans pensaban que se trataba de una peluca, finalmente se trata de su melena.

Esta vez, Dua ha apostado por una melena larga y lisa, en color rosa chicle. De esta manera, ha dejado la raíz del cabello de su color natural, castaño oscuro. Por lo tanto, y de esta forma, la artista británica apuesta por su cambio más radical hasta la fecha.