El drama de David Muro (‘Escenas de matrimonio’): «Estoy cuidando de una madre que tiene Alzheimer»

David Muro fue durante años uno de los actores más populares de la televisión gracias a la serie Escenas de matrimonio, que se convirtió en un gran éxito de audiencia en Telecinco. Pese a que millones de personas veían cada capítulo, años después ha caído copletamente en el olvido y admite vivir en la ruina económica.

Conocido por su personaje de Roberto en la ficción creada por José Luis Moreno, durante mucho tiempo ha sido un clásico de las series españolas, pero ahora mismo está en un mal momento. Desde que terminase su papel en la serie Acacias 38 en el año 2021 no ha vuelto a trabajar, lo que le está provocando grandes problemas.

Sin trabajar desde hace años, está centrado en los cuidados de su madre, grávemente enferma. Para poder hacer frente a estas responsabilidades ha tenido que utilizar todos sus ahorros e incluso vender las pocas propiedades que tenía, tocando ya límite.

Ha sido en una entrevista concedida al programa TardeAR donde ha desvelado esta dura situación, algo que a muchos espectadores les habrá sorprendido. Hay que recordar que llegó a presentar las Campanadas de Telecinco en su momento de mayor fama.

«Sinceramente, tengo un currículum de mierda. Ahora ha dejado de sonar el teléfono», ha admitido. El actor, además, vive centrado en el cuidado de su madre: «Tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda. No tengo propiedad alguna, yo la tuve que vender para mantener a mi madre».

«No tengo propiedad alguna, la tuve que vender para mantener a mi madre», asegura y reconoce que «los pocos ahorrillos y las pocas cosas pues se me han ido o se me están yendo».

«Él se queja de que en su época dorada no ganó un dineral, a pesar del éxito obtenido», explicaba Miguel Ángel Nicolás, colaborador del programa. «Lo triste es que no te llamen y deje de sonar el teléfono para gente que ha estado en la cima», añadía Leticia Requejo.