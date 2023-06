‘Drag Race España 3’: un problema técnico impide descubrir en directo quién es la ganadora

La tercera edición de Drag Race España llegó a su fin este domingo. Tras haber cosechado un éxito arrollador en ATRESplayer Premium, y después de varios meses de competición, la edición española del famoso concurso ya tiene una nueva reina: Pitita.

Antes de conocer el nombre de la ganadora, las finalistas tuvieron un complicado reto por delante. Para conseguir hacerse con el cetro y con los 30.000 euros de premio, Hornella Góngora, Kelly Roller, Pitita y Vania Vainilla tuvieron que preparar una complicada coreografía.

Tras haber conseguido llegar a la final de la tercera edición de Drag Race España, en esta última entrega las cuatro finalistas prepararon una coreografía para el tema Fiebre de Supremme de Luxe. Una prueba tras la cual, Hornella y Kelly Roller fueron eliminadas.

🔴Debido a un problema técnico, la emisión de #DragRaceFinal se ha visto interrumpida. Disculpad las molestias, querides. 💃👑Podéis ver el capítulo completo y descubrir quién es la reina ganadora de la tercera edición en #ATRESplayerPREMIUM. ▶️ https://t.co/CJKaZUaofr — ATRESplayer (@ATRESplayer) June 25, 2023

Finalmente, Vania Vainilla y Pitita se jugaron la victoria en un duelo, en el que protagonizaron un lipsync muy emotivo en honor a la más grande, Rocío Jurado y a su Punto de partida. Un duelo que terminó con la victoria de la gran favorita de la edición.

No obstante, la final de la tercera edición de Drag Race España no estuvo exenta de sobresaltos. Tal y como anunciaron desde Atresmedia, un problema técnico cortó la emisión en directo de la final e impidió conocer la decisión del jurado. No obstante, la final al completo ya se puede ver en ATRESplayer Premium.

Por otro lado, tras la coronación de Pitita como la nueva reina, y después del éxito arrollador del formato en ATRESplayer Premium, la plataforma de Atresmedia ya trabaja en una edición All Stars del programa, siguiendo los pasos de Estados Unidos, el único país hasta la fecha que ha producido esta edición.