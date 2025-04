El ataque machista de un concejal del PSOE de Huesca a una de Vox: «Te gusta la fiesta de beber y follar»

En un bochornoso episodio registrado el pasado 18 de marzo durante la Comisión de Turismo, Fiestas y Hostelería del Ayuntamiento de Huesca, el concejal socialista Ramón Lasaosa dirigió comentarios de carácter machista hacia la edil de Vox, Susana Magán, diciéndole que le gustaba «el modelo de fiesta de beber y follar», según el audio al que ha tenido acceso exclusiva OKDIARIO.

Vox ha exigido la dimisión inmediata del concejal del PSOE tras hacer públicos estos hechos este lunes, después de haber accedido a una grabación de audio que documentó el incidente. Según fuentes cercanas, este tipo de comisiones no suelen grabarse, pero en esta ocasión excepcional se registró el audio mediante un teléfono móvil, lo que ha permitido corroborar los hechos denunciados.

La bravuconada machista se produjo durante una discusión sobre los premios de Carnaval. La conversación, que comenzó como un debate sobre la regulación del consumo de alcohol en eventos festivos, escaló rápidamente cuando Lasaosa realizó su controvertido comentario:

Lasaosa: «No es fomentar el alcohol. Hemos llegado a un punto… en que está todo prohibido. Sólo puedes ir uno en un coche, no puedes tomarte una cerveza el día de Carnaval, pero ¿hacia dónde vamos? ¡Por favor! De verdad te lo digo, todo está prohibido. Es alucinante… Yo, de verdad… No sé hacia dónde vamos.»

Magán: «No se puede fomentar el alcohol de esa manera.»

Lasaosa: «Este es tu modelo de fiesta de beber y follar. Así de claro.»

Magán: «¿Perdona?»

Lasaosa: «Eh… se me ha escapado.»

Magán: «De entrada, no sé por qué dices eso de mí.»

Lasaosa: «De Vox, lo digo de Vox.»

Magán: «¿De Vox? ¿Perdón?»

Otro concejal: «Podrías hablar con un poquito de respeto.»

Lasaosa: «El que vosotros nos habláis a nosotros.»

Ante la contundencia de las pruebas, Lasaosa ha reconocido este lunes en el pleno del Ayuntamiento haber pronunciado dichas palabras. Por su parte, Magán ha declarado que el insulto «no venía a cuento» y ha expresado su indignación por el trato recibido.

Según explica la edil de Vox, Susana Magán, a OKDIARIO, el insulto del socialista hacia ella «no venía a cuento». Tal y como se puede escuchar en el audio, la concejal de Vox expresa su rechazo a que se penalice aquellos padres que durante la celebración de los carnavales llevaban una lata de cerveza en la mano, motivo que supuso en su desclasificarlos, quedando incluso algunos premios desiertos.

En este contexto, el socialista opina que «no se puede fomentar el alcohol de esa manera», y la de Vox le contesta que «eso no es fomentar el alcohol». «Hemos llegado a un punto… en que está todo prohibido. Sólo puedes ir uno en un coche, no puedes tomarte una cerveza el día de Carnaval, pero ¿hacia dónde vamos? ¡Por favor! De verdad te lo digo, todo está prohibido. Es alucinante… Yo, de verdad… No sé hacia dónde vamos», defiende la de Vox.

Es, en ese momento, cuando el edil socialista, que acababa de censurar beber alcohol en las fiestas, insulta a la mujer de Vox y le dice: «Ese es tu modelo de fiesta de beber y follar. Así de claro».

En el audio, se puede escuchar perfectamente la sorpresa que le causa a la edil de Vox este comentario y su malestar, como ella misma reconoce: «¿Perdona?», le espeta, «no sé por qué dices esto». Y en ese momento, lejos de pedir disculpas, el socialista dice: «Se me ha escapado. De Vox, lo digo de Vox».

Ella se mantiene firme y le contesta sorprendida: «¿De Vox? ¿Perdón?», pidiéndole moderación: «Podrías hablar con un poquito de respeto». Sin embargo, el socialista vuelve a atacar a la mujer y le dice: «El que vosotros nos tenéis con nosotros», le espeta, refiriéndose a las protestas que tuvieron lugar en las puertas de las sedes del PSOE hace ya casi un año.

Algo que parece no han perdonado desde las filas del partido, teniendo en cuenta que el núcleo duro del PSOE de Sánchez está en Huesca, y que Ramón Lasaosa fue precisamente concejal de Cultura, en la anterior Corporación, antes de que Lorena Orduna desbancara al PSOE de Luis Felipe Serrate, después de ocho años de estar en el poder de manera continuada.

«Me han insultado más veces»

La concejal de Vox explica a OKDIARIO que «lejos de disculparse, el socialista amplió el insulto a todo el partido», y reconoce que es una situación «muy desagradable» porque «no es la primera vez» que le «insulta la izquierda». «Lo han hecho también por manifestarme en contra de la inmigración ilegal, hace unos meses, me llamaron ‘puta’», señala.

La edil de Vox reconoce que «los que estábamos en la comisión nos quedamos impactados». De hecho, en el audio se puede escuchar a la concejal de Cultura del PP, Sonia Latre, censurar a Ramón Lasaosa. Sin embargo, ningún miembro del PSOE dijo nada al respecto.

La denuncia de los de Vox se ha hizo pública este lunes, aprovechando el pleno mensual. Este tipo de comisiones no suelen grabarse. Sin embargo, aquel día hubo una excepción, y la reunión se grabó. Una circunstancia que ha permitido tener la prueba de que aquellas palabras fueron pronunciadas por el socialista, que no ha tenido más remedio que reconocerlo este lunes en el pleno del Ayuntamiento.