No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 31 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que hemos tenido oportunidad de conocer a Daniel. Se trata de un joven de 21 años que estudiaba educación infantil en Madrid. Su cita para esa noche era Alberto, de 19 años, que estudiaba criminalística también en la capital. La primera impresión de ambos fue bastante positiva. «Podría ser un chico que yo me encontraría de fiesta y podría ser perfectamente al que miraría y me gustaría», comentó Daniel ante las cámaras del equipo.

«Cumple mi prototipo, tiene tatuajes, algún piercing y es bastante parecido a mí», alcanzó a decir Alberto, y añadió: «La verdad es que en ese aspecto estoy bastante satisfecho. El hecho de que estudie para ser profe infantil también es un punto a favor porque eso implica que está centrado y estudiando. Seguro que mi madre estaría de acuerdo conmigo». Poco después, fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Los solteros no tardaron en darse cuenta de que tenían algo muy importante en común, y era su amor incondicional por Bad Gyal. De hecho, eso era un requisito indispensable para ambos. «Es la reina de España. Estoy todo el día escuchándola y aparece en mi cabeza todo el rato», comentó Alberto, y fue más allá: «Suma puntos el hecho de compartir gustos musicales, tienes a alguien con el que ir a verla y escucharla».

Durante la velada, Daniel confesó que «salió del armario» hace unos años, mientras Alberto confesó que estuvo saliendo con una chica en el instituto, pero no tardó en darse cuenta de que no era lo que quería, ni mucho menos. De hecho, se dio cuenta cuando vio a un chico en un programa de televisión: «A lo mejor aquí sí que están pasando cositas. Cuando se lo dije a mis amigos, me aseguraron que lo sabían todos menos yo», comentó ante las cámaras del equipo.

Es más, hizo saber que sus padres se estaban enterando de su sexualidad viendo el programa: «Mis padres se tienen que estar enterando ahora. Nunca se lo he dicho directamente a mis padres en el sentido de ‘soy gay’’ De hecho, se estarán enterando ahora. Pero sí que es verdad que tengo bastante pluma y no tengo miedo a decirlo».

Daniel estaba fascinado con Alberto, hasta tal punto que no dudó en hablar de él de esta forma: «Se le ve natural, lo que le sale lo dice. Es como yo, en verdad, así que perfecto». Al estudiante de criminalística se fue al baño para llamar a una amiga y hablarle de su cita: «Es guapo, le encanta Bad Gyal, es superordenado, tiene tatuajes y es guapillo. Un tilín, tilín me ha hecho. Ya les aviso luego porque le veo supermajo y para salir de fiesta, genial, pero no sé si algo más».

Tras pasar al reservado, donde tuvieron la oportunidad de bailar juntos una canción de Bad Gyal, llegó la esperadísima decisión final en First Dates. Daniel dejó claro que quería tener una segunda cita con Alberto, y él también fue contundente a la hora de responder: «Yo sí, tampoco sé exactamente para qué porque eso ya lo iremos viendo, pero si considero que ha habido cosas en común y hay otras que tendremos que descubrir que nuestras madres no nos dejan hablar aquí».