Huele como uno de lujo pero este perfume de Mercadona me ha costado sólo 7 euros

¿Alguna vez te ha pasado que pruebas un perfume en una tienda y te sorprende tanto que necesitas comprobar dos veces el precio? Eso fue justo lo que me ocurrió con Soplo, la eau de toilette para mujer de Mercadona. Lo descubrí casi por casualidad, paseando por la sección de perfumería, y fue amor a primera vista. Porque aunque su frasco elegante ya llama la atención, lo verdaderamente impactante es su aroma: sofisticado, envolvente y con ese punto floral que recuerda a fragancias de alta gama. Y todo, por sólo 7 euros.

Es cierto que cada persona percibe los perfumes de forma distinta, pero lo que no se puede negar es que esta creación de Mercadona tiene algo especial. Nada más aplicarlo, noté cómo se asentaba con suavidad sobre la piel, dejando una estela muy femenina, floral y delicada. Dejé que se secara y pasados unos minutos noté lo que hizo que me enamorara al instante: Soplo no es un perfume de Mercadona que resulte cargante, sino que consigue ese equilibrio tan difícil entre lo fresco y lo sensual. Como su propio nombre indica, es un auténtico soplo que resulta ideal para la primavera y el verano. Y como digo, a un precio que no te vas a poder creer. Pero además, lo mejor de todo es que viene en un frasco de 100 ml, lo que significa que, aunque lo uses a diario, te durará meses. Un hallazgo que ya se ha ganado un hueco fijo en mi tocador.

El perfume de Mercadona que huele a lujo

Lo primero que entra por los ojos es el diseño del envase. Soplo se presenta en una botella cuadrada y transparente, que deja ver el líquido claro del perfume. El detalle más llamativo es su tapón, de un elegante color oro rosa, que le da un aire sofisticado sin caer en excesos. A simple vista, parece un perfume de gama alta. Y esa impresión se mantiene cuando lo pruebas.

En cuanto a la fragancia, es una combinación muy bien equilibrada de notas florales y amaderadas. Se abre con el delicado aroma de la flor de violeta, que le da un toque ligeramente empolvado y romántico. A continuación, aparecen las flores blancas, suaves y femeninas, que hacen que el perfume resulte fresco y luminoso. Pero la verdadera personalidad de Soplo está en el fondo: sándalo, haba tonka y almizcle floral, que envuelven todo el conjunto con un aire cálido, sensual y un poco adictivo.

Este juego entre lo floral y lo cremoso consigue que la fragancia evolucione con el paso de las horas. No es una explosión que desaparece al rato, sino un aroma que se mantiene durante buena parte del día y que va cambiando con sutileza, dejando una estela que más de una vez me ha valido un “¿qué perfume llevas?”.

Por qué recuerda a un perfume de lujo (aunque no lo es)

Hay perfumes que se parecen entre sí, incluso sin pretenderlo. Y Soplo tiene un aire que recuerda a algunas fragancias nicho de diseñador, especialmente por esa mezcla envolvente de violeta, tonka y almizcle. No quiero decir que sea un clon exacto de ningún perfume en concreto, pero sí que transmite esa misma sensación de sofisticación y feminidad que suelen tener los perfumes caros.

Lo más interesante es que, mientras otras eau de toilette económicas pecan de ser demasiado simples o artificiales, Soplo logra una armonía muy conseguida. Las notas no se sienten forzadas ni sintéticas, y hay una evolución clara desde que lo aplicas hasta que se asienta por completo. No hay notas discordantes, ni ese olor a alcohol tan típico de otros perfumes low-cost. En este caso, Mercadona ha dado en el clavo con una fórmula equilibrada y muy bien elaborada, que no empalaga para nada sino que se queda en la piel con un aroma fresco, que es el ideal para presumir de perfume esta primavera.

Ideal para el día a día (y también para ocasiones especiales)

Uno de los puntos fuertes de esta fragancia es su versatilidad. Es perfecta para llevarla a diario, al trabajo, a clase o en cualquier situación informal, porque es ligera y elegante al mismo tiempo. Pero también tiene ese toque especial que la hace apropiada para una cena, una cita o incluso una celebración.

Además, gracias a su precio, no da pena usarla sin moderación. Muchas veces reservamos nuestros perfumes favoritos porque son caros, pero en este caso, puedes darte el gusto de aplicarlo generosamente cada mañana sin pensar en el bolsillo. Y con 100 ml por 7 euros, eso sí que es un verdadero lujo.

En un mercado donde los perfumes de firma suelen superar los 80 o incluso los 100 euros, encontrar una fragancia tan cuidada por sólo 7 euros parece casi un milagro. Pero lo cierto es que Mercadona lleva tiempo acertando con sus lanzamientos de perfumería, y Soplo es uno de los mejores ejemplos.

No sólo destaca por su aroma, sino por todo el conjunto: presentación, duración, elegancia y precio. Es de esos perfumes que una vez que pruebas, te preguntas cómo has podido vivir sin él. Y lo mejor es que puedes permitirte reponerlo una y otra vez sin culpa.