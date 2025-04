La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 31 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 566 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Samuel no ha dudado un solo segundo en instalar a Antoñito en su habitación, al encontrarle inconsciente. Como no podía ser de otra manera, Lope se ve obligado a corroborar que, en efecto, se trata del hijo de Simona. La boda de Jacobo y Martina, a pesar de que la joven está tomando diversas decisiones sin tener en cuenta la opinión del que será su marido.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Leocadia no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tomar las riendas de La Promesa. Eso sí, no lo hace sola puesto que cuenta con el apoyo incondicional de Petra. Esa inesperada unión ha provocado que los cocineros empiecen a sospechar de sus planes, sobre todo tras ser conocedores de que el puesto de trabajo de María Fernández corre peligro. Manuel no ha dudado un solo segundo en desahogarse con Antonio y Ñica a la hora de hacerles conocedores de quién acabó con la vida de Jana. Ana se niega en rotundo a aceptar el rechazo de Ricardo, hasta tal punto que ha decidido intervenir ante Petra para tratar de defender a María Fernández. Los habitantes de palacio se quedan sin palabras al recibir una inquietante carta de Ayala, así como una impactante noticia sobre el doctor Gamarra.

¿Qué sucede en el capítulo 567 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 1 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la inesperada noticia sobre el doctor Gamarra ha dejado a toda la familia verdaderamente destrozada. Sobre todo a Curro, que no puede evitar pensar que hay algo más detrás de todo lo ocurrido.

Tras enterarse de la situación de María Fernández, Ana ha dado el paso de apoyar a la doncella de forma incondicional. Santos se queda sin palabras al enterarse de la afinidad entre su madre y la joven, ya que no se lo esperaba. Catalina se niega en rotundo a ceder en su posición con Adriano, mientras que Martina insiste con su prima para que dé una oportunidad al muchacho.

Al menos, para que pueda explicarse. Petra sorprende a todos con lo firme que se está mostrando a la hora de hacer hasta lo imposible por despedir a María Fernández. Al ser consciente de que la doncella no las tiene todas consigo, Rómulo trata de hacer hasta lo imposible para intentar revertir la situación de la gran amiga de Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.