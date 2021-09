No es ningún secreto que ‘Dos vidas’, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Recientemente hemos disfrutado del capítulo 162 donde, entre otras cosas, vimos cómo Julia está dispuesta a todo para poder huir de la presión mediática.

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del episodio 163 de ‘Dos vidas’. De esta manera vemos cómo los pedidos en el taller no paran de crecer, algo que termina convirtiéndose en una situación de lo más estresante para Julia. Elena, después de un inesperado contratiempo como jefa de taller, decide no desvelar nada a su jefa.

Es mejor que no se entere para no preocuparla aún más de lo que ya está. Leo y Diana continúan con sus continuos rifirrafes, mientras que Dani y Cloe no pueden evitar cansarse de la inesperada actitud que está presentando Ribero. Y es que, entre otras tantas cuestiones, no deja de repetir una y otra vez que Berlín le ha cambiado la vida para siempre.

DIRECTO 🔴| ¡Ribero mete la pata hasta el fondo! «Solo espero que Julia no lo haya visto» 😅😅 ➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/j3FW4pw5dq — RTVE Series (@SeriesRTVE) September 23, 2021

Elena y Dani, por si fuera poco, se han convertido en protagonistas de esta entrega puesto que han tomado la decisión de visitar una asociación de chicos trans. Es un paso adelante con el que la amiga de Julia no puede evitar sentirse muy nerviosa, pero muy feliz ya que está viendo a Dani cada vez más feliz.

Viajamos a Río Muni y vemos cómo Carmen está realmente preocupada por lo complicado que está siendo para Víctor volver a adaptarse a su vida tras pasar por prisión. Debemos tener en cuenta que la gran mayoría de habitantes de la colonia continúan considerándole culpable de los hechos.

Linda, por su parte, está realmente motivada ante la posibilidad de poder gestionar el Río Club. Lo que no esperaba es que, a pesar de tener un buen plan de negocio, el banco ha terminado por rechazar su propuesta. Por lo tanto, todos los sueños comienzan a desvanecerse uno por uno. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.