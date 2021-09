No es ningún secreto que ‘Dos vidas’, con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de miles de personas en nuestro país. El pasado miércoles 22 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 161 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Carmen ha conseguido que Víctor quede en libertad.

Después de todo hemos visto lo que ocurre en el episodio 162 de ‘Dos vidas’. Viajamos a Río Muni y vemos cómo uno de los momentos más esperados por fin ha llegado. Estamos hablando, cómo no, de la puesta en libertad de Víctor. Una situación que ha conseguido dejar sin palabras a todos los habitantes de la colonia.

Y es que esa ansiada libertad de Víctor no ha traído consigo esa normalidad que tantísimo esperaba. Muchos son los que miran al joven con cierto recelo. Desde su paso por la cárcel no todo el mundo le mira con los mismos ojos. Parece que tardará en encontrar la estabilidad que había soñado tener.

DIRECTO 🔴| Ángel aconseja a Linda sobre el plan de negocio y Linda se viene abajo. ¡Aguanta Linda! 🦾🦾 ➡ https://t.co/8XZO0vvtWv #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/YbmK9AJxdv — RTVE Series (@SeriesRTVE) September 22, 2021

Linda, por su parte, ha puesto toda su energía en conseguir la gerencia del Río Club. Es consciente de que es su último pase para seguir en la colonia. Eso sí, hay algo con lo que no contaba. Estamos hablando, cómo no, de sus competidores. Tiene varios y muy fuertes. ¿Conseguirá su objetivo?

En Robledillo, los seguidores de Julia han empezado a llegar. Están deseando conocerla después de todo lo que ha ocurrido en las últimas entregas. La joven no ha dudado, al ver las consecuencias, en atrincherarse en casa. No quiere saber absolutamente nada de la presión mediática.

Lo que no esperaba es que fueran a aparecer los primeros roces en cuanto a convivencia se refiere entre Diana y Leo. Esto solo consigue que Julia se ponga más nerviosa y, por tanto, no consiga esa paz que tantísimo necesita. Su salud mental está en juego, y no quiere llegar a tal extremo. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.