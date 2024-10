Dos solteros de ‘First Dates’, en desacuerdo en el tema del sexo: «Imposible, no se te pone ni tiesa»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates siempre está dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes. Desde hace ocho años, el popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción ideal de muchas personas a la hora de conocer a su cita ideal. ¿El motivo? Los solteros que se animan a participar realizan un test de compatibilidad previo donde tienen que dejar claro cuáles son sus gustos, cualidades, hobbies y prototipo de pareja perfecta. De esta manera, y tras en exhaustivo análisis de varios profesionales, los comensales son emparejados con su cita. Una aventura televisiva muy diferente a lo habitual que hombres como Tomás, un jubilado de 69 años, no ha querido perderse.

El soltero se presentó en el programa afirmando que había tenido mucha suerte en la vida. Pero, desafortunadamente, esta fortuna no ha estado presente en el ámbito amoroso. «Lo demás… ¿Con 70 años vas a tener sexo cinco veces al día? Pues no», dijo en su presentación. Fue entonces cuando la organización del formato le presentó a su cita, José Luis. «Yo soy como Lina Morgan. Yo me he hecho cómoda y en cómoda me quedo», confesó el soltero de 63 años. Unas palabras con las que explicaba que no había tenido pareja en mucho tiempo por decisión propia.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante contradictoria. Pues, mientras Tomás confesó que su cita le parecía muy atractivo, José Luis no opinó lo mismo. «Físicamente, no me ha transmitido nada», opinaba el soltero.

La velada fue transcurriendo y no lo hizo demasiado bien. Las diferencias entre los participantes comenzaron a crecer conforme se iban conociendo. De hecho, uno de los temas que más disputo generó fue el relacionado con las relaciones sexuales.

«Soy partidario de que a los 70 años… ¿qué vas a buscar? No se te pone ni tiesa», explicó Tomás. Por su parte, José Luis no daba crédito a las palabras de su cita. Por ello, se mostró muy tajante con él. «¿Entonces para qué viene?», reflexionó incrédulo.

Minutos más tarde, José Luis intentó animar a Tomás con el sexo. «Yo estoy muy arriba con mi trabajo, etc. Pero el sexo cada vez lo detesto más», le reconoció. Pero, no hubo manera. La tensión entre ambos comensales era obvia. Además, Tomás seguía sin estar de acuerdo con él.

José Luis en First Dates: «Yo veo a un señor que está necesitado de amor, pero no estoy dispuesto a dárselo»

El soltero opinaba que a su edad, a los casi 70, era imposible encontrar a alguien con quien tener una relación como en la juventud. «Yo quiero mi sexo, mi cariño, mis caricias y mis cosas como cualquier persona humana», confesaba José Luis. «Yo, ahora mismo, por el sexo no doy ni un paso», aseveraba Tomás.

La cita no avanzaba. Por ello, Laura Boado, como parte del equipo de First Dates, se vio obligada a intervenir. «Os tenéis que mirar el uno al otro. ¿Qué veis el uno del otro?», les dijo. «Yo veo a un señor que está necesitado de amor, pero no estoy dispuesto a dárselo. Estás en otra dimensión. Te veo muy distraído», aseveraba José Luis. Al final, ambos rechazaron seguir conociéndose en una segunda cita.