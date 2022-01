¡Don Patricio no para! El canario terminó el año estrenando música nueva y decide hacer lo mismo a comienzo de 2022. Al menos eso nos da entender con sus últimas publicaciones en Instagram, donde el mismo nos asegura de que algo nuevo se viene.

Sería el pasado 17 de diciembre cuando el artista canario lanzaba el que, por el momento, fuera su último tema ‘Echo de menos’, lleno de ritmos rockeros y urbanos. Momento que aprovechaba para confirmarnos mediante un tercer adelanto, su futuro disco cuya fecha de lanzamiento se prevé que será a finales de enero.

Esto no dejan de ser suposiciones, ya que el propio cantante no ha hecho oficial ninguna fecha de lanzamiento oficial del disco. Aunque lo que, si nos ha confirmado, es una nueva sorpresa para sus fans: “Enero no se acaba sin sacar música” anunciaba vía Instagram.

Y es que esto da que pensar, ya que podría ser una nueva colaboración, quizás un nuevo adelanto, el lanzamiento de un nuevo tema o quien sabe, si finalmente el esperado disco.

La realidad es el hype que está generando en sus seguidores, quienes dejan en las publicaciones del cantante cientos de mensajes del estilo “sácala ya”, “me acabas de hacer feliz” o incluso otros que le reclaman más contenido, “queremos más adelantos”.

Quedan tan solo un par de semanas de este mes, por lo que es tiempo suficiente para que Don Patricio siga alimentando el hype y generar un final de enero intenso para todos sus seguidores. Pero por ahora, el artistas canario está disfrutando de la gran acogida que ha tenido ‘Echo de menos’, que actualmente cuenta con 500.000 reproducciones en YouTube.

No hay duda de que es un gran artista, y que sigue sorprendiéndonos con lo que es capaz de hacer, atreviéndose a fusionar dos géneros como el afro y el reggaetón. Estamos convencidos de que volverá a lo más alto con su nuevo disco, pero por ahora nos tocará esperar.