Alejandra Rubio y Carmen Borrego atraviesan uno de sus peores momentos. A pesar de que en multitud de ocasiones han asegurado que su relación es buena, los enfrentamientos de ambas en el plató de ‘Viva la vida’, así como sus últimas declaraciones, han dejado en evidencia todo lo contrario. Y la última revelación de Diego Arrabal no ha sido nada alentadora.

El colaboradora de ‘Viva la vida’ destapó una traición de Carmen Borrego a su sobrina, que habría sido la gota que colma el vaso para dinamitar su relación fraternal de una vez por todas. Desde entonces, tal y como el paparazzi asegura, su relación no ha vuelto a ser la misma.

«Alejandra fue con su nuevo novio a casa de la abuela, a Málaga, cuando la casa estaba vacía (…) La tía Carmen la vio a través de las cámaras de seguridad de la vivienda y escribió a Terelu para contárselo», explicó el colaborador.

Alejandra Rubio no quería que esta información saliera a la luz para no empeorar las cosas más entre su tía y ella. A pesar de todo, tras la revelación de Diego Arrabal, no tuvo más remedio que confirmar que lo que acababa de contar su compañero era cierto.

«Me llamó mi madre para contarme que Carmen se lo había dicho. Yo era consciente de que la única persona que tiene acceso a esas cámaras es ella», explicó la hija de Terelu Campos.

Parece que no hay marcha atrás en la relación de Carmen Borrego y su sobrina. Si hace unos días la periodista cargó contra su hermana, Terelu, el pasado domingo Alejandra Rubio, muy dolida, aseguraba que no reconocía a su tía. «Esa no es Carmen. No sé quien es, está haciendo daño a mi madre», aseguraba la joven.