El desconocido pasado como deportista de la actriz Vanesa Romero (‘La que se avecina’)

El mundo de la actuación y la interpretación nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos. Si hablamos de nivel nacional, la pequeña y gran pantalla ha estado defendida por el trabajo de estrellas de la talla de Vanesa Romero. Y es que, la actriz ha logrado formar parte de una importante lista de proyectos. De hecho, muchos la conocerán por su papel en La que se avecina, ficción donde ha estado presente durante 162 episodios. Pero, no es la única producción. Si realizamos un repaso por el currículum profesional de la valenciana, también podemos encontrarnos con títulos como Aquí no hay quién viva, Padre no hay más que uno 4, En temporada baja y Hotel Bitcoin, entre otros.

Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que la artista también tuvo sus años como atleta. Pero, no era cualquier pasatiempo. Al contrario, Vanesa Romero se dedicaba seriamente a la velocidad, corriendo los 80, 100 y 200 metros. De hecho, aunque no ha hablado mucho de esta etapa de su vida, si ha abordado ciertos detalles en algunas entrevistas con tinte personal. «Gané campeonatos, mejor atleta de la Comunidad Valenciana, estuve en campeonatos de España, mejor atleta de Alicante, mi provincia. O sea, apuntaba maneras», comentó para la Cadena Ser.

Vanesa Romero llegó a competir profesionalmente como atleta

Sin embargo, como bien hemos podido comprobar, la vida la condujo por otro camino. Pero, ella confiesa que «era muy disciplinada» en el deporte. «El deporte a mí me ha dado muchas cosas de mi vida, muchos valores que a día de hoy los llevo conmigo en mi profesión», confesó. Pero, aunque ya no forma parte de la élite, ha contado que sigue manteniendo esa disciplina por el cuidado físico.

«En verano me gusta hacer ejercicio por la mañana, me gusta salir a correr y despejar la mente y salgo en ayunas, pero en invierno lo suelo hacer sobre las 5 o 6 de la tarde, no muy tarde porque sino me cuesta dormir», comentó en una ocasión en el podcast Mujer Vital. Asimismo, el motivo por el que quiso aventurarse en el mundo del atletismo fue muy personal.

Tal y como ha contado, empezó a los 10 años. Y es que, comenzar a entrenar le ayudó como «refugio del acoso escolar» que sufría. «Aprendí muchos valores como la constancia, disciplina, gestionar la frustración…», llegó a contar en Mister Chaiselonge podcast. «Me apasionaba correr, era mi manera de desfogar, de sentirme libre de hacer algo que me encantaba y se me pasaban las horas. Era mi motivación y a día de hoy sigo entrenando por eso, ya no soy velocista pero corro en carreras de distancia larga. Suelo hacer 7 kilómetros o 10, puede que haga media maratón…», cuenta.

Respecto a su rutina de ejercicios, ha explicado en sus entrevistas que combina el correr en asfalto con la montaña y las cuestas. Varía sus rutas. «Corro día sí y día no, dejo uno en medio y es algo mío, un compromiso conmigo misma. No dejo que la pereza me gane ni el pensamiento automático, yo entreno porque pienso siempre en la satisfacción de haberlo hecho», explicó. Y es que, no solo corre. Vanesa Romero también ha compartido con sus seguidores momentos en los que se la puede ver haciendo boxeo, surfeando y haciendo yoga.