El reportaje de ‘Equipo de investigación’ que amargará el verano: «Qué peste a caca y a pis»

El verano tiene una cara amable, la de las vacaciones y los días de playa, y otra mucho más oscura que Equipo de investigación se dispone a destapar. El programa de laSexta que presenta Gloria Serra emite esta noche, a partir de las 22:30 horas, un reportaje titulado El Chiringuito, en el que pone el foco sobre uno de los grandes símbolos del verano español y sobre las prácticas irregulares que se esconden tras algunos de estos negocios y de los vendedores ambulantes que operan en la arena. Pese a no ser un reportaje de estreno, para evitar así enfrentarse a la influencia del Mundial 2026 y la bajada de audiencia que provoca en el resto de programas, los fans del espacio seguro que no se lo perderán.

Con la previsión de más de 100 millones de visitantes, la hostelería de playa vive su momento de mayor actividad, pero también saca sus peores prácticas. Los reporteros del programa han recorrido las costas de Málaga, Cádiz, Alicante y Barcelona para documentar irregularidades muy concretas: desde construcciones levantadas en suelos protegidos hasta locales que abren sin la licencia correspondiente, pasando por bebidas elaboradas sin ningún tipo de control sanitario. Pero, si hay algo que estremece del reportaje, son las condiciones laborales de algunos empleados.

Equipo de investigación recoge el testimonio de una camarera que ha logrado llevar a juicio a un empresario al que acusa de suministrar anabolizantes a sus trabajadores para que pudieran aguantar jornadas maratonianas. «Nos obligaban a tomar testosterona», denuncia la joven, que prefiere ocultar su identidad para evitar más problemas.

Jornadas de 36 horas y quemaduras en los pies

El asunto de los horarios es uno de los ejes del reportaje. Varios trabajadores relatan turnos que se han prolongado hasta las 36 horas en locales que se saltan la ley con total impunidad, así como quemaduras en los pies por tener que trabajar sobre la arena ardiente en las horas de más calor. Un retrato durísimo de un sector que, pese a ser uno de los grandes motores de la economía, arrastra graves problemas de precariedad.

Como consecuencia de estas prácticas, cada vez es más complicado encontrar personal que esté dispuesto a trabajar en hostelería, algo que trae de cabeza al sector, que pide profesionales de forma urgente, puesto que muchos empresarios no pueden cubrir todos los puestos de sus plantillas porque la gente no los acepta o directamente no acuden a las entrevistas de trabajo.

Equipo de investigación descubre cómo funcionan los mojiteros clandestinos

La segunda gran pata del reportaje son los mojiteros, esos vendedores ambulantes que recorren las playas más turísticas ofreciendo cócteles a precios de risa. En zonas como la Barceloneta, los mojitos llegan a venderse a tan solo 2,50 euros, un negocio clandestino que, según denuncian los propios hosteleros, les llega a robar un 30 % de la caja.

El problema no es solo económico. Estas bebidas se elaboran sin ningún control sanitario y por vendedores que, en muchos casos, carecen de papeles y operan al margen de la ley. Las cámaras del programa llegan incluso a localizar los escondites en los que estos vendedores guardan sus ingredientes, lejos de cualquier tipo de inspección.

Una reportera de Equipo de investigación y su cámara descubren que los ingredientes y los vasos que se sirven se esconden entre las rocas de la playa, jardineras o incluso alcantarillas. «Qué peste a caca y a pis», dice el cámara del programa al llegar a uno de los escondites donde hay hasta menta fresca sin envasar, que más tarde tomarán algunos de los clientes.

Una cita con la actualidad del verano

Con este reportaje, Equipo de investigación mantiene su apuesta por los grandes temas del verano y por el periodismo de calle que ha convertido al espacio de Gloria Serra en un referente. A partir de las 22:30 h se podrá ver este reportaje en laSexta.