La psicología ha llegado a la conclusión de que las personas que saludan al conductor cuando suben a un autobús no son simplemente amables, en realidad están demostrando 4 habilidades sociales

Existen dos tipos de personas en cuanto a cómo tratamos a las personas que trabajan de cara al público. Hay personas que tienen las habilidades emocionales para entender el esfuerzo diario de los trabajadores y tienen la empatía de tratarlos como a ellos les gustaría que les tratasen.

Uno de los ejemplos más comunes es el de los conductores de autobús. Las personas que siempre saludan al conductor de autobús demuestran tener una inteligencia emocional superior, empatía activa, habilidades de comunicación efectiva y una fuerte actitud prosocial, según revelan análisis de la psicología del comportamiento.

Empatía activa

Desde el punto de vista de la psicología humanista y social, saludar implica el reconocimiento del otro. Quienes lo hacen rompen con la barrera que existe entre el trabajador y el cliente. No ven al conductor como una extensión del autobús, sino como una persona humana con sus problemas, su cansancio diario y su esfuerzo por sacar adelante sus labores.

Esta habilidad demuestra que el pasajero puede salir de su propio mapa mental para tener en consideración y valorar el esfuerzo de otra persona.

Inteligencia emocional bajo estrés

El transporte público se asocia con el estrés, las prisas y ahora en verano con el calor incluso. A la mayoría de la gente estas sensaciones no les resultan agradables, por lo que pueden tener mal humor o refugiarse en la pantalla de sus móviles. Aquellas personas que son capaces de saludar al conductor demuestran un control total de las emociones.

Cortesía y comunicación afectiva

Un breve «hola» o «buenos días» funciona en psicología como ritual de interacción humana elemental. Las personas que tienen esta destreza consiguen aumentar los niveles de felicidad percibida tanto por ellos como por los conductores. También esta habilidad ayuda a reducir la fricción social diaria, lo que reduce las tensiones invisibles que se generan en espacios cerrados llenos de desconocidos.

Actitud prosocial

Estudios de la Universidad de Sussex demuestran que escuchar un saludo mejora drásticamente el estado de ánimo, la satisfacción laboral y la sensación de respeto de las personas que lo reciben.

El saludo habitual se realiza de forma altruista, pero esperamos recibirlo de vuelta. Se convierte en un agente que puede mejorar la relación entre personas desconocidas y a veces sirve para identificar a personas con las que no somos afines.