Por qué colocar las bolsas de hielo en el fondo de la nevera portátil hace que la comida se derrita el doble de rápido

Con el verano llega el tiempo de playa; una de las herramientas principales para ello son las clásicas neveras portátiles en las que se pueden mantener frescos los víveres. Los expertos han avisado de los errores que cometen muchas personas a la hora de utilizar las bolsas de hielo que después van dentro de este espacio. Estos han desvelado una serie de trucos para mantener frescos los alimentos y las bebidas durante tus horas en el paraíso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el correcto uso de las bolsas de hielo en la nevera portátil.

España se prepara para una ola de calor histórica que elevará las temperaturas más allá de los 40 grados en muchos puntos de la península. Durante estos días la AEMET ya ha avisado de alertas naranjas por altas temperaturas en Extremadura y Andalucía y a partir de este fin de semana se verán números en los termómetros nunca antes vistos. Los meses de mayo y junio, y lo que ha sucedido en Europa en los últimos días, nos han enseñado que el mes de julio puede ser histórico en lo que respecta a las temperaturas.

Así que, ante el calor, buena es el agua de la piscina o la playa. En las visitas a estos lugares es imprescindible llevar la clásica nevera portátil para mantener frescas las frutas, comida o bebidas que optes por llevarte a la arena o el césped. Los expertos, de cara al verano, han avisado de los errores que cometen muchas personas cuando meten sus víveres dentro de este espacio. Un truco: lo mejor es evitar colocar una bolsa de hielo en su parte inferior.

El truco de las bolsas de hielo en la nevera portátil

Estos expertos en la materia avisan de que dejar una bolsa de hielo en la parte inferior de la nevera no enfriará los alimentos: todo lo contrario. La explicación está en la llamada convención térmica, que explica que el aire frío es más denso que el caliente y, por lo tanto, desciende. Esto quiere decir que el calor asciende e irá directo a los alimentos que formen parte de la nevera portátil.

Según los expertos del medio francés Ouest France, la parte inferior de una nevera puede alcanzar los 3 grados, mientras que la superior llegará a los 18 o 20 grados, zona en la que estarán situados los alimentos si la bolsa de hielo está situada bajo este espacio. Así que la solución es bien clara: colocar una bolsa de hielo encima de la comida y nunca debajo. De esta manera, el frío descenderá y enfriará los víveres que introduzcas dentro.

Aun así, lo mejor para enfriar una nevera portátil es coger un par de bolsas de hielo y colocar una en la parte inferior y otra en la parte superior. Lo que se conoce como la técnica del sándwich y que será la solución perfecta para que los alimentos se mantengan frescos en la nevera. Estos expertos también han avisado de otros errores que se comenten en el uso diario de las neveras cuando las sacamos de casa a pasear.

Por ejemplo, uno de los grandes sacrilegios que cometemos es sacar a la playa la nevera a temperatura ambiente. Para evitar esto, es aconsejable colocar algunos productos fríos durante la noche anterior para que al día siguiente este espacio sea un congelador. Otro error conocido es abrir la tapa de la nevera muchas veces, ya que esto hará que el aire caliente entre dentro del compartimento.