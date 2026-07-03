Casi nadie lo sabe pero acaba de abrir en Madrid un circuito inspirado en Mario Kart que es como estar dentro del videojuego

Estamos ya en el mes de julio y si estás de vacaciones y buscas un plan diferente en la capital o si quieres sencillamente divertirte este fin de semana, Madrid suma estos días una actividad diferente que se sale de lo habitual. No es un karting al uso ni tampoco un videojuego, aunque tiene un poco de las dos cosas. La idea recuerda inevitablemente a Mario Kart, pero llevada a la vida real, de modo que ya comienza a dar mucho que hablar en redes, y nadie se lo quiere perder.

La experiencia se lleva a cabo en el Centro Comercial Palacio de Hielo y, aunque lleva poco tiempo, ya se han grabado muchos vídeos que se han viralizado en Instagram y TikTok. Un plan divertido que es como estar dentro de Mario Kart para el que no hace falta experiencia previa ni equipamiento especial, lo que la hace bastante accesible. Te montas en el kart y, a partir de ahí, todo cambia ya que aparecen obstáculos, bonificaciones y modos de juego que van variando en cada partida. Pero además, lo más curioso es cómo se combina lo físico con lo digital. Mientras conduces, el suelo se transforma con proyecciones que reaccionan al instante a lo que haces. Eso hace que la sensación se aleje bastante de un circuito tradicional y se acerque más a la de estar metido dentro de un videojuego y que te sorprenda a cada tramo.

Casi nadie lo sabe pero acaba de abrir en Madrid un circuito inspirado en Mario Kart

Detrás de esta propuesta está BattleKart Madrid, una experiencia que combina karts eléctricos reales con un sistema de realidad aumentada que transforma por completo la pista. En lugar de un trazado fijo, lo que ves en el suelo son proyecciones que van cambiando y que forman parte del propio juego.

La tecnología es una de las claves ya que un sistema de sensores detecta cada movimiento del kart y permite que las acciones tengan efecto inmediato: desde recoger bonificaciones hasta lanzar ataques virtuales a otros jugadores. Todo ocurre mientras conduces, sin pantallas ni mandos adicionales, lo que hace que la inmersión sea bastante directa.

El concepto nació en Bélgica y ha ido expandiéndose por distintos países, pero en Madrid aterriza como una de las propuestas más originales del momento. No es sólo una carrera, sino que es una especie de híbrido entre videojuego y actividad física que cambia bastante la forma de entender este tipo de ocio.

Modos de juego y cómo funciona la experiencia

Una de las razones por las que engancha es la variedad de modos de juego de modo que no hay una única forma de jugar, sino varias opciones que hacen que cada partida sea distinta y que no todo dependa de quién corre más.

Entre los modos más habituales están:

BattleRace : carreras tradicionales en las que hay que completar el mayor número de vueltas antes de que se acabe el tiempo

: carreras tradicionales en las que hay que completar el mayor número de vueltas antes de que se acabe el tiempo BattleColor : la pista se divide en colores y el objetivo es dominar la mayor superficie posible

: la pista se divide en colores y el objetivo es dominar la mayor superficie posible BattleVirus : un modo cooperativo en el que hay que evitar o propagar una infección virtual

: un modo cooperativo en el que hay que evitar o propagar una infección virtual Otros modos: como BattlePool, BattleSnake o incluso fútbol sobre ruedas

Durante la partida, los jugadores pueden recoger potenciadores, esquivar obstáculos como charcos de aceite o lanzar ataques a sus rivales. Todo se proyecta en el suelo y responde en tiempo real, lo que obliga a estar atento no solo a la conducción, sino también a lo que ocurre alrededor. Las partidas son relativamente cortas, de unos 15 minutos, e incluyen varias carreras dentro de ese tiempo. Esto hace que la experiencia sea intensa, aunque también es uno de los aspectos que más comentan quienes ya lo han probado.

Precios, horarios y requisitos para poder jugar

BattleKart Madrid está pensado para grupos pequeños, con un máximo de 12 jugadores por partida. Se puede ir en pareja o en grupo, pero es cierto que cuanta más gente participe, más dinámica resulta la experiencia.

Te dejamos algunos datos clave antes de que vayas:

Ubicación : Centro Comercial Palacio de Hielo (Calle Silvano, 77)

: Centro Comercial Palacio de Hielo (Calle Silvano, 77) Precio : desde unos 17,90 € – 20 € por sesión

: desde unos 17,90 € – 20 € por sesión Duración : aproximadamente 15 minutos

: aproximadamente 15 minutos Altura mínima: 1,45 metros

mínima: 1,45 metros Jugadores: hasta 12 personas por partida

En cuanto al horario, la pista abre de domingo a jueves de 11:00 a 23:00 horas, mientras que los viernes y sábados amplía hasta las 00:00. Es recomendable reservar con antelación, sobre todo en fines de semana o fechas con más demanda y puedes comprar tus entradas en la web de Fever.es

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Rodriguez (@ohlileven)

Dónde está y cómo llegar al circuito

El circuito se encuentra dentro del Centro Comercial Palacio de Hielo, en una zona bastante bien conectada de Madrid. Esto facilita que se pueda llegar sin demasiadas complicaciones tanto en transporte público como en coche.

Para quienes opten por transporte público, las opciones más cómodas son: