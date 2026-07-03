Matan a tiros a un menor de 15 años en un nuevo enfrentamiento entre bandas en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra están investigando el asesinato a tiros de un menor de 15 años en el parque de La Pegado, en el barrio de La Sagrera de Barcelona. Las autoridades ya apuntan a un nuevo enfrentamiento entre bandas.

Los hechos ocurrieron en la noche de este jueves, en torno a las 23:00 horas, cuando varios testigos dieron aviso de lo ocurrido. Varios jóvenes, con la cara tapada y con armas blancas, atacaron a otros que se encontraban en el lugar y asesinaron a tiros al menor. Tras ello, escaparon del lugar.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ya se ha hecho cargo de la investigación del caso y la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado que los primeros indicios apuntan a un enfrentamiento entre bandas juveniles.

«Condeno rotundamente los hechos ocurridos esta madrugada en el parque de la Pegaso durante los que ha perdido la vida un menor. Los hechos están bajo investigación de los Mossos, que ya trabajan para encontrar a los autores. Los indicios de la investigación apuntan a enfrentamientos entre bandas», ha escrito en redes sociales la titular de Interior.