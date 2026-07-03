Llegamos al viernes, que es el primero del mes además. Para muchos madrileños esto significa una sola cosa y es la de poder hacer una escapada Ya sea para un fin de semana en la sierra, una visita a la familia fuera de la capital o el comienzo de las vacaciones de verano propiamente dichas, el coche va a ser protagonista en estas próximas horas. Las carreteras de salida de Madrid suelen notar la presión desde primera hora de la tarde del viernes en julio, así que si tienes pensado repostar antes de salir, mejor hacerlo con tiempo y con la información necesaria así que lo primero es saber cuál es el precio de la gasolina hoy 3 de julio y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.

Puede que notes además como los precios suben con respecto a los el pasado fin de semana, teniendo en cuenta que ya no se mantiene la rebaja del IVA en los combustibles, que acabó el pasado 30 de junio, sino que ahora y hasta septiembre lo que el Gobierno aplicará será un descuento temporal y que se irá reduciendo de forma progresiva. De este modo para julio, la rebaja será de 15 céntimos el litro, en agosto será de diez céntimos y en septiembre de cinco, así que llenar el depósito al completo puede ser bastante más caro o barato en función de la gasolinera low cost o estación de servicio que elijas. Y para estar actualizados en cuanto a precios, nada como consultar los datos que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica a partir de los datos que pasan las gasolineras, así que si vas a salir este fin de semana, estos son los mejores precios disponibles hoy en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 3 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo marcado por el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy viernes:

Gasolina 95

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,309 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Carretera local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l .

. El Álamo. Carretera local M-404, km 3,640. Precio: . Galp . Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l .

. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1,349 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,359 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,369 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo Europa, 22. Precio: . Petroprix . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1,369 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1,385 €/l .

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,385 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,385 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,385 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,389 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,395 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: 1,396 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,397 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,399 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,422 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,453 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,469 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,489 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,489 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,559 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1,569 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Galp . Collado Villalba. Calle Matadero (Carrefour Los Valles), s/n. Precio: 1,574 €/l .

. Collado Villalba. Calle Matadero (Carrefour Los Valles), s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: 1,604 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina C/ Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,604 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa . Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1,607 €/l .

. Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, C/ Tejera, 2. Precio: 1,609 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, C/ Tejera, 2. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,619 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP . Madrid. Calle Ricardo Ortiz, 44. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Calle Ricardo Ortiz, 44. Precio: . BP . Paracuellos de Jarama. Calle Miguel de Cervantes, 2. Precio: 1,619 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Calle Miguel de Cervantes, 2. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1,619 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,619 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,627 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . BP . Pozuelo de Alarcón. Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 17. Precio: 1,629 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Avenida Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 17. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero, s/n. Precio: 1,639 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero, s/n. Precio: . Moeve . Aranjuez. Autovía N-IV, km 48,700. Precio: 1,639 €/l .

. Aranjuez. Autovía N-IV, km 48,700. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1,639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Shell. Madrid. Carretera de Valencia, km 14,800. Precio: 1,643 €/l.

Diésel

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,369 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,369 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,373 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,381 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,384 €/l .

. Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: . Fast Fuel . El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1,385 €/l .

. El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,389 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,395 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca Alcampo, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1,395 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,395 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,395 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,399 €/l .

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1,406 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1,406 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,409 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,409 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1,409 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal (izquierda), 80. Precio: 1,409 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal (izquierda), 80. Precio: . E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Carretera local M-404, km 3,640. Precio: 1,409 €/l .

. El Álamo. Carretera local M-404, km 3,640. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,409 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,409 €/l .

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,409 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Petroprix. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,409 €/l.

El mapa de Geoportal donde tienes las gasolineras más baratas de Madrid

Antes de salir este fin de semana, el Geoportal de gasolineras puede ahorrarte tiempo y dinero. Además del listado como el que acabamos de ver, ofrece los resultados en forma de mapa interactivo con el que puedes ver qué estaciones te quedan a mano según la ruta que vayas a hacer, sin necesidad de desviarte ni improvisar. En un viernes de julio con las carreteras animadas, saber de antemano dónde parar es siempre una ventaja. A continuación puedes ver una captura del mapa a modo de ejemplo: