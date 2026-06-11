Los pueblos españoles más buscados para una escapada

En los últimos años, el concepto de turismo rural se ha colado en las preferencias de viajes de una buena parte de la sociedad. Se percibe este tipo de escapadas como la fórmula más coherente y acertada para conseguir una desconexión real con lo cotidiano y una oportunidad para encontrarse con uno mismo y con lo auténtico.

Encontrar un buen alojamiento vacacional suele ser una de las primeras preocupaciones para organizar un viaje placentero, sin preocupaciones. En este sentido, plataformas como Holidu resultan imprescindibles para localizar la casa rural, el apartamento y, en definitiva, un alojamiento con encanto que forme parte de la experiencia del viaje, aportando autenticidad y comodidad.

1. Comillas (Cantabria) — 4.660 búsquedas al mes

Comillas impresiona en la distancia. Una vez dentro, enamora.

Frente al mar Cantábrico, esta localidad ha conseguido reunir a lo largo del tiempo una combinación poco habitual de patrimonio, naturaleza y elegancia arquitectónica. El Capricho de Gaudí destaca, sin embargo, y la arquitectura que se presenta en un paseo por sus calles permite la aventura de descubrir y asombrarse con palacios, jardines y rincones que explican por qué se ha convertido en el pueblo más buscado para una escapada rural.

2. Santillana del Mar (Cantabria) — 3.490 búsquedas al mes

Un viaje en el tiempo de la mano de la tranquilidad.

Fachadas y calzada de piedra, balcones con flores, olor a mar, en una burbuja temporal que merece la pena ver y sentir. Además, la proximidad de las Cuevas de Altamira, uno de los grandes tesoros culturales del país, completa una visita especialmente atractiva para quienes disfrutan de la historia.

3. Frigiliana (Málaga) — 3.380 búsquedas al mes

Un pueblo que representa, como pocos, la esencia andaluza de sus pueblos blancos tradicionales.

Callejuelas estrechas invadidas de coloridas macetas y, a lo lejos, el Mediterráneo. Frigiliana ofrece un placer inusual en sus paseos, con la posibilidad de una fotografía peculiar y con encanto cada pocos metros.

4. Albarracín (Teruel) — 3.290 búsquedas al mes

Quien llega por primera vez suele reaccionar igual: unos segundos de silencio para admirar el conjunto desde la distancia.

El conjunto de murallas, casas de tonos rojizos y su espectacular ubicación sobre la montaña forman una espectacular imagen que se agarra con fuerza en la memoria. Además, también presenta un placer más íntimo, como el de perderse entre sus estrechos callejones, diminutas plazas y su historia arquitectónica con su carácter medieval conservado a través de los años.

5. San Vicente de la Barquera (Cantabria) — 3.220 búsquedas al mes

Representativo del norte peninsular gracias a la perfecta combinación entre la fuerza del mar y la pureza de las montañas. San Vicente de la Barquera tiene la consideración de destino clásico fundamental para todo el que quiera conocer el norte nacional.

Un casco histórico fundido en tradición marinera que permite, además, extasiarse con algunas de las imágenes más impactantes de toda la cornisa cantábrica. Sus playas y gastronomía de pescado y marisco completan a la perfección una propuesta exquisita que no hay que dejar escapar.

6. Cudillero (Asturias) — 2.880 búsquedas al mes

Este pueblo asturiano tiene la peculiaridad de ofrecer belleza y encanto desde cualquier ángulo.

Posiblemente, sus casas de colores naciendo del puerto y trepando por la ladera, sean una de las imágenes más reconocibles de Asturias. Cudillero invita a pasar un rato sentado frente al mar observando la actividad pesquera para disfrutar después con su gastronomía local marinera.

7. Potes (Cantabria) — 2.880 búsquedas al mes

Quienes disfrutan de la montaña suelen recordar Potes mucho tiempo después de haber regresado a casa.

La serenidad es el encanto que guarda este municipio, una paz que se respira gracias a un entorno perfectamente conservado alrededor de los Picos de Europa. Puentes antiguos, calles llenas de historia y una ubicación privilegiada hacen de este destino una excelente base para explorar algunos de los paisajes más impresionantes del norte español.

8. Morella (Castellón) — 2.660 búsquedas al mes

Ver aparecer la silueta amurallada de Morella en el horizonte es uno de esos momentos que justifican un viaje.

Su castillo domina el paisaje desde lo alto mientras las murallas rodean un entramado urbano cargado de historia. Cada rincón recuerda la importancia que tuvo esta localidad a lo largo de los siglos y el papel estratégico que desempeñó en diferentes etapas de la historia peninsular.

9. Setenil de las Bodegas (Cádiz) — 2.380 búsquedas al mes

Resulta difícil encontrar otro pueblo en España que mantenga una relación tan singular con la roca que lo rodea.

Las viviendas construidas bajo enormes salientes naturales generan una imagen sorprendente incluso para quienes han visto fotografías previamente. Caminar por sus calles produce una sensación curiosa, como si arquitectura y naturaleza hubieran decidido crecer juntas.

10. Riaño (León) — 2.290 búsquedas al mes

Los grandes protagonistas aquí son el paisaje y la sensación de amplitud que acompaña al visitante desde el primer momento.

Montañas, agua y naturaleza forman un escenario que invita a reducir el ritmo. Es uno de esos lugares donde una caminata sencilla puede convertirse en el mejor recuerdo del viaje gracias a unas vistas capaces de impresionar en cualquier época del año.