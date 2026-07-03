Crece la rebelión contra Mónica García: 4 militantes demandan a Más Madrid por pucherazo en las primarias

Cuatro militantes de Más Madrid de Alcorcón han demandado al partido de Mónica García ante el Tribunal de Instancia del municipio. En su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, acusan a la formación de manipular el censo electoral de las primarias con una oleada de altas irregulares justo antes de la votación. Los militantes piden ahora la suspensión cautelar de unos comicios internos fijados para este fin de semana.

Según el documento judicial, en los días previos al inicio del proceso de primarias se produjo un incremento súbito y muy superior a la media histórica en el número de personas que se inscribieron como militantes en la Asamblea Territorial de Alcorcón, hasta el punto de duplicar en pocas fechas el censo que existía hasta entonces. Los demandantes sostienen que ese ritmo de afiliación no tiene precedentes en los últimos años en ese ámbito territorial.

El dato no es menor: al superar el umbral de 50 militantes, la Asamblea de Alcorcón pasaría a permitir el voto también de simpatizantes, lo que —según denuncian— dispararía el censo electoral de apenas una treintena de personas con derecho a voto a varios cientos de electores entre militantes y simpatizantes.

No es casualidad que el foco esté puesto precisamente en Alcorcón. Se trata del único municipio madrileño en el que las primarias de Más Madrid se dirimen entre dos candidaturas enfrentadas por liderar el proyecto de cara a 2027: la que encabeza Trinidad Castillo, actual portavoz municipal, y la de Manuel San Pastor, aspirante cuyo perfil ha ganado peso en paralelo al respaldo que recibe desde instancias superiores del partido. Ese doble pulso interno es el telón de fondo que explica, para los demandantes, el interés en engordar el censo justo en este municipio y no en otro.

La sola inscripción no basta para votar en las primarias: el reglamento interno exige acreditar participación en actividades reconocidas por el partido. Ahí es donde los demandantes sitúan la segunda pieza del presunto fraude. Denuncian que se organizaron de forma apresurada un par de actos que no habían sido aprobados por la Asamblea Territorial y cuyo único fin habría sido permitir que los nuevos inscritos certificaran su participación por la vía rápida.

Más grave aún, según el escrito: la validación de la presencia en esos actos correspondía a los dos portavoces territoriales de Alcorcón, pero ninguno de los dos la efectuó. En su lugar, fue Miguel Rodríguez Baras, persona que los demandantes vinculan a la dirección nacional del partido, quien dio por buena la participación de los nuevos afiliados, saltándose el procedimiento de verificación previsto en las normas internas de Más Madrid.

El partido cierra la puerta interna

Antes de acudir a los tribunales, los afectados agotaron la vía interna. El 21 de mayo presentaron un recurso ante el Comité de Garantías del partido, el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa electoral interna. El Comité lo inadmitió el 11 de junio alegando un defecto formal: no quedaba acreditado que el recurso estuviera respaldado por al menos 50 militantes, umbral exigido por los estatutos.

Los demandantes remitieron un escrito de subsanación cinco días después, pero la resolución no varió. Tampoco prosperó una solicitud posterior de medidas cautelares presentada ante el propio Comité. Según ha podido saber OKDIARIO, nadie se ha comunicado tampoco por las vías extraoficiales con los demandantes para explicar los motivos del repunte en la militancia.

Ante la falta de respuesta interna, los cuatro militantes solicitan ahora al juzgado que suspenda cautelarmente la votación de primarias prevista para los días 4, 5 y 6 de julio, tanto para la candidatura al Ayuntamiento de Alcorcón como para la Asamblea de Madrid. De manera subsidiaria, si la votación ya se hubiera celebrado cuando el juzgado resuelva, piden que se anule su resultado.

Invocan el derecho fundamental de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución y el principio de funcionamiento democrático de los partidos que recoge la Ley Orgánica de Partidos Políticos, apoyándose en jurisprudencia previa de las audiencias provinciales de Zaragoza y Álava sobre el riesgo de «aluviones» de militantes de última hora en procesos internos.

Una crisis que ya se ha cobrado víctimas

La demanda de Alcorcón no es un episodio aislado. Desde que Mónica García confirmó su candidatura para medirse a Isabel Díaz Ayuso en 2027, el partido encara su primera gran crisis interna del ciclo electoral. Ocho cargos, entre ellos una diputada autonómica y el portavoz municipal de Leganés, han renunciado a presentarse en 2027 bajo el liderazgo de García, mientras más de un centenar de militantes han cuestionado por escrito las reglas del proceso de primarias.

A ello se suma que, meses atrás, cuatro de los seis miembros del Comité de Garantías dimitieron en bloque denunciando falta de independencia tras una reforma estatutaria que ha reducido drásticamente el censo electoral para este 2026.