La psicología coincide: las personas que miran el móvil justo después de bloquearlo no lo hacen por adicción, sino porque han educado así a su cerebro

Seguro que te ha pasado más de una vez, o de hecho lo haces siempre. Nos referimos al hecho de desbloquear el móvil, miras la pantalla unos segundos y, sin que haya ocurrido nada nuevo, vuelves a hacerlo casi inmediatamente. Es un gesto tan repetido que muchas veces ni te das cuenta. Y lo curioso es que no siempre hay un motivo claro detrás.

Durante mucho tiempo se ha considerado que quienes hacen esto, además de no darse cuenta de que lo hacen, tiene algo que ver con la adicción al teléfono, pero la explicación no es tan simple. En muchos casos, no es nada que se relacione con una dependencia real, sino con algo mucho más cotidiano como es la costumbre, y el hecho de haber automatizado ese comportamiento ya que al final, el móvil se convierte en una especie de respuesta rápida a cualquier pausa. Es decir, que desbloquear el móvil y mirarlo se convierte en ese pequeño gesto para llenar momentos vacíos, evitar el aburrimiento o simplemente hacer algo sin pensarlo demasiado. Y ahí es tal y como señala la psicología, donde empieza a repetirse sin que realmente lo necesites.

Qué dice la psicología sobre desbloquear el móvil y tener que mirarlo

Cuando repetimos una acción muchas veces, el cerebro la integra como una respuesta automática. Igual que ocurre con otros comportamientos cotidianos, llega un punto en el que no hace falta pensar para hacerlo, sino que simplemente sucede. Esto explica por qué muchas personas desbloquean el móvil sin tener un motivo claro. No buscan nada concreto, pero el gesto ya forma parte de su rutina.

El cerebro busca una recompensa, aunque no haya nada

Una de las claves está en cómo funciona el cerebro frente a la incertidumbre. No hace falta que haya un mensaje nuevo para que exista el impulso de mirar el móvil. Basta con la posibilidad de que lo haya. Elena Daprá, psicóloga, lo explica de forma bastante clara: muchas veces no buscamos nada concreto, sino que el cerebro anticipa una posible recompensa. Puede ser información, entretenimiento o contacto social, pero la expectativa ya es suficiente.

Este mecanismo está muy relacionado con la dopamina, que no sólo se activa con la recompensa en sí, sino también con la anticipación. Por eso el gesto se repite incluso cuando sabemos que probablemente no habrá nada nuevo.

El móvil como respuesta automática en momentos de pausa

Otro factor importante es el contexto. El móvil aparece sobre todo en momentos en los que no hay nada que hacer como una espera, una cola, un trayecto corto o una pausa en el trabajo. En esos casos, el cerebro recurre a lo que tiene más a mano. Y el teléfono se ha convertido en una de las opciones más rápidas para llenar ese vacío, sin apenas esfuerzo. Tal y como explica la psicóloga, este comportamiento encaja con lo que se conoce como «piloto automático»:, es decir, actuar sin tomar una decisión consciente en ese momento.

Por qué mirarlo tantas veces genera cansancio mental

Puede parecer un gesto inofensivo, pero repetirlo muchas veces a lo largo del día tiene consecuencias. Cada vez que miramos el móvil, aunque sea durante unos segundos, interrumpimos lo que estábamos haciendo.

El problema es que el cerebro necesita continuidad para concentrarse. Cuando esa continuidad se rompe constantemente, cuesta más volver al punto anterior. Con el tiempo, esto genera una sensación de dispersión que muchas personas identifican como falta de concentración. Según explica Daprá, este patrón también puede provocar un cansancio mental difícil de identificar. No es agotamiento físico, sino una especie de saturación por estar cambiando continuamente de foco.

Qué papel tienen el aburrimiento y las emociones

El móvil no está solo para mirar cosas o pasar el rato. Muchas veces lo usamos casi sin darnos cuenta cuando aparece un momento muerto. Un rato de espera, una pausa corta, ese instante en el que no sabes muy bien qué hacer. Ahí es donde entra en juego, no porque haya algo importante, sino porque es lo más fácil así que ni lo piensas. Pero el problema no es usarlo, sino que siempre sea la primera opción. Cuando cada pequeño vacío se llena igual, al final dejas de probar otras formas de pasar ese rato o de gestionar lo que te pasa en ese momento.

Cómo evitar ese gesto automático sin dejar el móvil

No se trata de dejar el móvil ni de hacer cambios radicales. Eso, en la práctica, no suele durar, sino que la clave está en darse cuenta cuando lo haces y entonces cortar ahí. Una idea sencilla que comenta la psicóloga es parar un segundo antes de desbloquearlo y preguntarte: “¿para qué lo voy a usar ahora?”. Parece una tontería, pero muchas veces ya rompe el impulso.

Luego hay cosas básicas que ayudan sin complicarse demasiado: quitar notificaciones que no sirven, no tener el móvil siempre delante o, simplemente, aguantar unos minutos sin mirarlo en esos momentos de espera.