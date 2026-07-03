La psicología dice que las personas que crecieron en los años 80 y 90 desarrollaron el ‘error de llegada’ por los finales felices de las películas de Hollywood

Durante mucho tiempo, el cine ha repetido siempre una misma fórmula en la que una historia se complica, se convierte en una aventura de superación y se llega a un final feliz. Quien creció en los años 80 y 90 lo tiene bastante presente ya que era raro que una película terminara mal, sobre todo en comedias y romances made in Hollywood. Todo acababa encajando ya que el protagonista conseguía lo que buscaba y la sensación era que, a partir de ahí, todo iría bien. Pero ese tipo de cierre no sólo funcionaba en pantalla sino que con el tiempo, muchos lo asumieron como una forma lógica de entender la vida.

Hoy algunos psicólogos creen que esa idea sobre los finales felices de las películas ha dejado huella. No porque el cine sea el problema en sí, sino porque repite un mensaje muy concreto: que hay un momento en el que todo se resuelve. A partir de ahí, según esa lógica, llega una especie de estabilidad permanente. El problema es que la realidad no suele funcionar así, y ahí es donde aparece lo que se conoce como «error de llegada».

La psicología dice que las personas que crecieron en los años 80 y 90 desarrollaron el «error de llegada»

El concepto hace referencia a una forma de pensar bastante común: creer que al alcanzar una meta importante llegará también la felicidad definitiva. Es algo que mucha gente reconoce en sí misma. «Cuando consiga esto, entonces estaré bien». Puede ser un trabajo mejor, una relación o cualquier objetivo personal. La clave está en ese «cuando», en esa idea de que el bienestar depende de algo que aún no ha ocurrido.

El término lo popularizó el psicólogo Tal Ben-Shahar, que lo utilizó para explicar por qué muchas personas se sienten decepcionadas después de lograr lo que llevaban tiempo buscando. No es que el objetivo no importe, sino que la emoción que genera dura menos de lo esperado. La satisfacción aparece, pero no se queda.

Por qué esa sensación dura tan poco

Aquí entra en juego algo que la psicología lleva años estudiando: la adaptación hedónica, es decir, que el cerebro se acostumbra rápido a lo bueno. Lo que al principio parecía un gran logro, con el tiempo pasa a ser parte de la normalidad. Esa subida emocional se diluye y deja de tener el mismo impacto. Esto explica por qué muchas personas, después de alcanzar una meta importante, no sienten ese cambio radical que esperaban. No hay un punto en el que todo quede resuelto. Más bien ocurre lo contrario: al poco tiempo aparece otra meta, otra expectativa, otra idea de lo que «falta» para estar mejor.

El papel de las películas en todo esto

Las películas no crean este comportamiento, pero sí ayudan a reforzarlo. Durante décadas, el cine ha contado historias que terminan justo en el momento en el que el protagonista consigue lo que quería. No vemos lo que viene después. No hay rutina, ni dudas, ni nuevos problemas, sólo un cierre limpio y satisfactorio.

Por ello, si uno crece viendo ese tipo de historias una y otra vez, es fácil interiorizar esa estructura. No de forma consciente, pero sí como una referencia. La idea de que hay un final claro, un punto en el que todo encaja, se vuelve familiar. Y cuando la vida real no responde a ese esquema, aparece cierta frustración.

El «ciclo» que se repite

A partir de ahí, muchas personas entran en una dinámica que se repite sin darse cuenta. Se marcan un objetivo pensando que ahí encontrarán estabilidad. Lo alcanzan, se sienten bien durante un tiempo, pero esa sensación se va apagando. Entonces surge otro objetivo y el proceso vuelve a empezar. Es lo que algunos describen como un ciclo de insatisfacción. No porque falten logros, sino porque se espera de ellos algo que no pueden dar. Las típicas frases del tipo «si consigo esto, todo cambiará» funcionan como motor, pero también pueden convertirse en una trampa si se toman al pie de la letra.

¿Qué se puede hacer?

La conclusión a la que llegan muchos expertos no es dejar de tener metas, sino cambiar la forma de mirarlas. Tener objetivos sigue siendo importante ya que ayudan a avanzar, a tomar decisiones y a mantener cierta dirección. El problema aparece cuando se convierten en la única condición para estar bien. Por este motivo, en lugar de esperar a ese momento futuro en el que todo encaje, la idea es prestar más atención al proceso. A lo que ocurre mientras tanto. Puede parecer algo muy básico, pero en la práctica no siempre es fácil. Sobre todo cuando uno ha crecido con la idea de que la felicidad llega al final de la historia.

Entender esto no significa renunciar a los finales felices, ni mucho menos. Más bien implica aceptar que la vida no funciona como una película ya que no hay un punto definitivo en el que todo quede resuelto sino que siempre hay cambios, etapas nuevas y objetivos distintos.