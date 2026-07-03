El BOE lo hace oficial: el 25 de julio será festivo por el Día de Santiago Apóstol y habrá puente en estas comunidades

El 25 de julio se celebrará el Día de Santiago Apóstol en España y eso quiere decir que algunas comunidades disfrutarán de un día festivo. En este año 2026, como este día tan señalado cae en sábado, sólo será festivo en dos zonas de España: Galicia, que también celebra su Día Nacional, y el País Vasco. El BOE también ha confirmado que los ciudadanos de Cantabria también tendrán fiesta el martes 28 de julio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la festividad del Día de Santiago Apóstol en España.

Muchos españoles ya disfrutan de unas merecidas vacaciones de verano y otros millones de trabajadores ya preparan las maletas para a lo largo de este mes abandonar el trabajo y poner rumbo a la playa, montaña u otros lugares de la península ibérica o el extranjero. A pesar de la inflación, en los próximos meses volveremos a tirar la casa por la ventana para disfrutar de un merecido tiempo de relajación después de meses de duro trabajo.

Además de los días de vacaciones, el calendario laboral español también fija algunos días festivos retribuidos que están fijados en el Boletín Oficial del Estado. El primero de ellos es el próximo 25 de julio, fecha en la que se celebrará el Día de Santiago Apóstol y que en este año 2026 caerá en sábado. Este es uno de los festivos no obligatorios que pueden elegir las distintas comunidades autónomas según conveniencia y que en este año ha escogido Galicia, que celebra su Día Nacional, y País Vasco.

Festivo el 25 de julio por Santiago Apóstol

El Día de Santiago Apóstol es uno de los días con más historia de España, ya que rinde culto al patrón de nuestro país y que incluso en su tiempo tuvo la vitola de festivo nacional. Santiago de Zebedeo o Santiago el Mayor fue uno de los discípulos de Jesucristo que tuvo la misión de expandir el cristianismo en todo el mundo y que en su misión de evangelizar el Imperio Romano visitó Iría Flavia (Padrón). Tras su paso por Galicia, acudió de regreso a Jerusalén para estar junto a la Virgen en su lecho de muerte y en el año 42 fue asesinado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa I.

Sus restos fueron trasladados en barca hasta Galicia, donde los restos fueron encontrados en el año 813 por un ermitaño que avisó al obispo Teodomiro, que fue el que informó del descubrimiento al rey Alfonso II el Casto. El monarca nombró a Santiago patrón del reino y mandó edificar un edificio que es lo que hoy se conoce como la catedral de Santiago. En el año 1132, el Papa Calixto II generó la creación del Año Santo Compostelano y desde hace cientos de años los cristianos siguen el camino que tomó en su día el apóstol hasta llegar a la catedral de Santiago de Compostela.

Tras establecerse la festividad el día 25 de julio, siempre que coincide con domingo, se celebra el Año Santo o Xacobeo. En este 2026, el festivo cae en sábado, por lo que los ciudadanos de Galicia y el País Vasco no podrán disfrutar de un puente durante la semana.

Sí que tendrán un día extra de vacaciones durante este mes de julio los ciudadanos de Cantabria, donde es fiesta el próximo 28 de julio de 2026, ya que se celebrará el Día de las Instituciones de Cantabria.