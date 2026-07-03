Colas kilométricas en Lidl por la máquina de coser que está volviendo locas a sus clientas y que desaparece en horas de las estanterías

Lidl ha vuelto a poner a la venta una de sus máquinas de coser más conocidas y lo ha hecho con rebaja incluida. El modelo Silvercrest, que suele aparecer de forma puntual en su bazar online, se puede comprar ahora por 83,99 euros, por debajo de los 104,99 euros que marcaba antes. No es la primera vez que se agota en poco tiempo, algo que tiene más que ver con lo que ofrece que con el simple efecto oferta.

La razón es bastante sencilla: por ese precio, no es habitual encontrar una máquina que permita hacer algo más que lo básico sin complicarse demasiado. Está pensada para quien quiere coser en casa, ya sea para arreglos o para proyectos sencillos, pero sin quedarse limitada en cuanto se sale de lo más básico. Además, no hace falta tener experiencia previa para empezar, pero tampoco se queda corta cuando se le pide algo más.

Colas kilométricas en Lidl por la máquina de coser que está volviendo locas a sus clientas

Uno de los puntos que más se notan nada más empezar a usar esta máquina de coser de Lidl es que no resulta complicada. Incluye ayuda para el enhebrado, algo que evita perder tiempo con uno de los pasos más incómodos, sobre todo si no se tiene experiencia. A eso se suma la tensión automática del hilo, que hace que la puntada salga bastante uniforme sin necesidad de estar ajustando constantemente.

En la práctica, esto se traduce en que se puede empezar a coser casi desde el primer momento sin tener que aprender configuraciones complejas. Es una de esas cosas que no se valoran hasta que se prueban, pero que marcan bastante la diferencia en el uso real. También ayuda que los controles sean bastante directos y no obliguen a estar consultando instrucciones a cada paso.

33 puntadas para ir más allá de lo básico

A partir de ahí, lo que realmente le da valor es la variedad de opciones que incluye. Tiene 33 tipos de puntadas, entre funciones básicas, decorativas y de tipo overlock. Esto permite desde arreglos rápidos hasta trabajos un poco más cuidados sin necesidad de recurrir a otra máquina.

Además, permite ajustar tanto la longitud como la anchura de la puntada de forma bastante flexible, con un margen que llega aproximadamente a los 4,2 mm y 4,8 mm. No todo el mundo usa estas opciones al principio, pero cuando se empieza a experimentar se agradece tener ese control. Esto da más libertad para adaptar cada costura al tipo de prenda o al acabado que se busca.

Capaz con telas gruesas y tejidos más delicados

Otro de los puntos fuertes está en cómo responde con distintos materiales. No se limita a telas fáciles. Gracias a su potencia, que ronda los 70 W, puede trabajar con vaqueros sin demasiados problemas, algo que suele marcar la diferencia frente a otros modelos más básicos.

Al mismo tiempo, también se comporta bien con tejidos más finos o elásticos, como el punto o el jersey. Esto hace que sea una máquina bastante versátil para el uso en casa, donde no siempre se trabaja con el mismo tipo de tela. Poder cambiar de material sin preocuparse demasiado es una de las cosas que más valoran quienes la utilizan con frecuencia.

Detalles que se notan en el uso diario

Más allá de las funciones principales, hay pequeños detalles que acaban siendo importantes. La luz LED integrada, por ejemplo, ilumina bien la zona de trabajo sin molestar, algo que se agradece cuando no hay demasiada luz o se cose por la tarde. También cuenta con prensatelas intercambiables mediante pulsador y un elevador en dos niveles que facilita trabajar con distintos grosores.

Otro punto práctico es el compartimento para accesorios integrado en la mesa extensible. Evita tener piezas sueltas y ayuda a mantener todo más ordenado. A eso se suma el sistema de enrollado automático con desconexión de seguridad, que simplifica bastante ese proceso y evita errores cuando se está empezando.

Un modelo equilibrado por menos de 90 euros

En cuanto al uso general, la máquina se mueve dentro de lo que se espera en casa. Alcanza unas 750 puntadas por minuto, lo que permite avanzar con cierta rapidez sin perder control. No es un modelo profesional, pero para el día a día responde sin problema y sin sensación de quedarse corta en tareas habituales. También mantiene un tamaño manejable, con un peso cercano a los 5,8 kilos, lo que le da estabilidad cuando se usa pero sin hacerla incómoda de guardar. Sus dimensiones permiten tenerla en casa sin ocupar demasiado espacio, algo importante si no se dispone de una zona fija para coser.

Con el precio rebajado a 83,99 euros, no es fácil encontrar algo similar que ofrezca tantas opciones sin complicarse. Por eso, cada vez que Lidl la vuelve a poner a la venta, se convierte en uno de esos productos que despiertan interés rápido entre quienes buscan una máquina completa, práctica y que no se quede corta a la primera.