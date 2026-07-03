Richard Mille homenajea a Tadej Pogačar antes del Tour de Francia con un reloj de casi un millón

Quedan pocos días para que comience el Tour de Francia y las primeras noticias sobre los preparativos de la competición más icónica del mundo del ciclismo ya están dando mucho que hablar. Entre todas ellas, una de las más sonadas es la que ha protagonizado Richard Mille anunciando un nuevo reloj con alma de ciclista. Sabemos lo icónicas que han sido las colaboraciones de la firma relojera, que colabora con más de 40 figuras del deporte de élite en diferentes disciplinas. Pero esta que ha protagonizado en el Tour de Francia se entiende como un homenaje a una de las figuras pioneras en este deporte.

Parece que el deporte es el territorio en el que mejor se mueve Richard Mille. Mires en la disciplina en la que mires, la firma ha sabido cómo elegir a los mejores profesionales: esos capaces de escribir los capítulos más importantes de sus correspondientes disciplinas. Y entre sus colaboraciones más importantes destacan el tenis, el fútbol, la Fórmula 1… y el ciclismo. Richard Mille ha incorporado a su universo a algunos de los grandes nombres del ciclismo, entre ellos Mark Cavendish, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar y el UAE Team Emirates. Pero en esta disciplina, Richard Mille no ha estado solo.

El nuevo modelo ha tomado forma gracias a la alianza de la firma relojera con Colnago, la compañía que lleva más de setenta años diseñando las bicicletas más prestigiosas del mundo del ciclismo. La construcción de su legado fue construyéndose progresivamente y siempre de la mano de Ernesto Colnago, historia viva del ciclismo italiano.

Comenzó desde muy joven a trabajar en un taller, fue mecánico de campeones, como Fiorenzo Magni. Más tarde, construyó las bicicletas que han acompañado a campeones como Tadej Pogačar, Johan Museeuw, Gastone Nencini y Eddy Merckx, quien logró innumerables victorias subido en una de estas bicicletas, incluido el récord de la hora en Ciudad de México. Pionero también en la introducción de carbono en las bicicletas de altas prestaciones, no es de extrañar que esta firma se haya convertido en la alianza perfecta para el último paso de Richard Mille.

Innegablemente, quien será el embajador de este lanzamiento es Tadej Pogačar. El ciclista lleva años trabajando junto con Colnago y sabe de sobra lo que es hacerse con el título de un recorrido tan complicado como el Tour de Francia, que ya ha conseguido coronar en cuatro ocasiones. Quizá este año le veamos también subir al podio acompañado de su nuevo RM 64-01 Tourbillon Colnago.

RM 64-01 Tourbillon Colnago

El RM 64-01 Tourbillon Colnago es una obra de ingeniería mecánica aplicada al universo del ciclismo. Es espectacular y limitado, ya que únicamente se van a producir 50 unidades de este modelo en todo el mundo. Y lo que vemos es un reloj donde es evidente el espíritu de ambas firmas.

De Colnago vemos el diseño de la caja, que toma referencias del histórico modelo de bicicleta Colnago Master. Concretamente, el diseño de la caja ha sido diseñado para recordar a la estructura de un cuadro de competición que hicieron famosa a Colnago durante los años ochenta. Estos se presentan en tonos blanco, azul y dorado como algunas de las referencias más exclusivas de la firma de bicicletas, como el modelo Colnago C68.

Esta misma estructura abierta muestra el alma mecánica de Richard Mille, que deja entrever el movimiento esqueletizado de cuerda manual formado por 274 componentes. En un reloj deportivo, todo es precisión y cada gramo de peso puede ser decisivo para la victoria. Por eso la caja está elaborada en Quartz TPT blanco y azul, un material que suele utilizar la marca para sumar ligereza a sus relojes deportivos. Esta impresión se ve reforzada por los puentes superiores de titanio, cuyo diseño en forma de estrella rinde homenaje a la geometría icónica de los cuadros Colnago Master. Todo ello encerrado en una caja de 32,80 x 30,90 mm y un grosor de 6,28 mm.

Sin embargo, hay un elemento poco común en esta línea: el protagonismo del oro rojo 5N en el realce y la corona, que es mucho más marcado que en otros modelos. Al fin y al cabo, el ciclismo, además de precisión, es lujo y estilo. Entrando en aspectos más técnicos, la platina y los puentes esqueletados de titanio grado 5 han sido microgranallados, mientras que sus aristas, realzadas por biseles pulidos a mano, tienen un tratamiento PVD negro y gris para poner el toque final al diseño de este modelo. Este reloj ofrece una reserva de marcha de 65 horas. El precio de esta pieza es de aproximadamente 869.000 euros.