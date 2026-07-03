Adiós al calor extremo: llegan las lluvias y bajan ligeramente las temperaturas en estas zonas de España

Llegan las lluvias y bajan ligeramente las temperaturas en estas zonas de España, nos despedimos del calor extremo. Es momento de empezar a pensar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y pueden incluso darnos un pequeño respiro estas temperaturas que convierten a España en un auténtico horno. Lo que puede pasar en breve es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar desde un punto de vista totalmente distinto.

Es hora de pensar en verano, pero también en aquellos pequeños respiros que nos dará esta época del año. Con algunos puntos del país en los que las temperaturas van a bajar un poco, tendremos que empezar a visualizar algunos cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Estaremos muy pendientes de este giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante en algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar con unas temperaturas que pueden darnos un pequeño respiro en estos puntos del país con algunas lluvias que incluso serán bienvenidas para alejarnos unas horas del calor intenso.

El calor extremo se despide en estos puntos del país

Será mejor que nos empecemos a preparar para la despedida de un calor que ha causado estragos. Aunque estamos acostumbrados a ver llegar un cambio de tendencia en el verano, esas altas temperaturas que pueden causar estragos en más de un punto del país, lo que nos espera en estos días es una situación totalmente nueva.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Con la mirada puesta en algunas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada gesto será el que nos marcará de cerca.

Es hora de saber qué puede pasar en estos puntos del país en los que parece que el verano va a pasar de largo. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Este calor que tenemos por delante puede llegar en unas jornadas en las que la situación se complicará por momentos, dando paso al efecto contrario, unas tormentas que nos alejarán un poco de este tiempo.

Llegan las lluvias y bajan las temperaturas en estas zonas del país

La realidad es que no todo el país se verá afectado por estas altas temperaturas que tenemos por delante. En algunos puntos, podremos visualizar un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta. Tal y como nos explican en su web: «Este día se espera que continúe la situación de estabilidad, aunque con incertidumbre podría iniciarse una inestabilización y una bajada de temperaturas por el oeste. Así se esperan cielos despejados o poco nubosos, aunque con algunas nubes altas, en prácticamente toda la Península y Baleares. En las costas atlánticas gallegas y el Cantábrico, habrá nubes bajas y brumas asociadas. Crecerán nubes de evolución en el centro peninsular, dejando chubascos y tormentas en la zona centro. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas con nubosidad de evolución y poco nubosos en las orientales y al sur.

Ascenso de las máximas en el tercio y el Cantábrico orientales, y en descenso en el oeste gallego. Mínimas en ascenso en la mitad nordeste y en descenso en Galicia. Ligeros ascensos de las mínimas y máximas en Canarias. Se superarán los 37-39 grados en la mayor parte de la Península y las islas, excepto en el Cantábrico occidental, litorales mediterráneos y atlánticos, islas occidentales canarias y en zonas altas. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el Cantábrico oriental se pueden alcanzar los 39-41 grados. Mínimas tropicales, por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos, el sudoeste, el Ebro, Canarias y puntualmente en el extremo norte. E incluso se pueden dar noches tórridas por encima de 25 grados en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y sur de Gran Canaria».

A partir de este mismo fin de semana todo puede cambiar: «Vientos de componente este en general en los litorales, que serán fuertes en el Estrecho con algunas rachas muy fuertes y tendiendo a amainar; moderado en el Cantábrico, rolando a oeste, y flojo, con brisas en el resto del Mediterráneo. En el interior peninsular, vientos flojos rolando de este a oeste. Viento de componente norte moderado en Canarias».