La alcadesa socialista de Lopera (Jaén) cerrará la residencia de mayores dejando en vilo a 25 usuarios

La residencia de mayores de Lopera (Jaén) cerrará sus puertas, poniendo fin a un largo tiempo de servicio municipal y dejando sin este recurso asistencial a los 25 mayores que actualmente residen en el centro. El cierre obliga ahora a buscar una solución para el futuro de los usuarios, sus familias y los trabajadores, además de abrir el debate sobre la continuidad de un edificio que durante años ha estado destinado al cuidado de las personas mayores más vulnerables de la localidad jienense.

El centro, gestionado históricamente por la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, ocupa un céntrico palacete que fue donado por la familia Valenzuela Rodríguez con la condición expresa de que su uso estuviera vinculado a la atención de las personas mayores del municipio. Ahora, la organización gestora se ve obligada a su cierre debido a los problemas de viabilidad económica por el déficit estructural que soportan.

La clausura de la residencia supondrá el traslado de los 25 residentes a otros centros asistenciales, muchos de ellos fuera de Lopera, lo que implicará que abandonen el entorno en el que han desarrollado gran parte de su vida y se alejen de familiares, amigos y vecinos. A esta situación se suma la incertidumbre sobre el futuro laboral de los 15 trabajadores del centro.

El cierre ha generado inquietud entre parte de la población y ha reactivado el debate sobre la necesidad de encontrar una fórmula que permita recuperar este servicio en el municipio. Entre las alternativas que se plantean figura la llegada de una nueva entidad gestora o la búsqueda de un modelo de financiación que haga viable la reapertura de las instalaciones.

Los familiares de los residentes, trabajadores y vecinos de la localidad han llevado a cabo la plataforma ciudadana ‘Lopera por la Residencia’ con un objetivo muy claro: coordinar acciones de defensa y reclamar la implicación de las administraciones en busca de una solución.

Tal y como ha informado Antena 3, está el caso, por ejemplo, del tío de Nicolás Jarilla. El hombre de 72 años «vive en un continuo desasosiego porque la residencia es su vida y su casa». Lleva casi tres años en el centro y su miedo no es otro que el de que lo vayan a reubicar en otra residencia, alejándolo de sus familiares. «Ahora vamos a diario, pero si lo mandan a varios kilómetros, ya no será tan fácil», lamenta Jarilla.

Por su parte, Vox Lopera ha señalado que lo que están viviendo las personas mayores ya asentadas en este edificio «es un drama humano», puesto que «los ancianos van a ser desarraigados de su entorno». «Si el centro cierra, habrá que reubicar a esos ancianos en otras localidades, sacarlos de su entorno y alejarlos de su familia», ha lamentado Martín Valenzuela, portavoz de la plataforma y de Vox en el ayuntamiento de la localidad jienense.

Por su parte, el ayuntamiento de Lopera ha creado una mesa de seguimiento y defensa de la atención residencial. Su objetivo es el de escuchar, compartir propuestas y buscar soluciones junto a las partes implicadas: familiares de residentes, trabajadores, representantes de la empresa, asociaciones y Junta de Andalucía.