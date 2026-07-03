Rafa Jódar – Shintaro Mochizuki, en directo hoy: resultado, marcador online y cómo va el partido de Wimbledon hoy en vivo
Te contamos todo lo que suceda en el duelo de tercera ronda entre Jódar y el japonés Mochizuki
Jódar resplandece con el sol de Wimbledon y se lleva el derbi español de los dos días ante Carreño
Rafa Jódar se enfrenta hoy a Shintaro Mochizuki, número 151 del ranking ATP, en tercera ronda de Wimbledon. Después de superar a Pablo Carreño en tres sets, el tenista madrileño buscará una nueva victoria frente al japonés para continuar avanzando en el Grand Slam londinense. En OKDIARIO te contaremos en directo, juego a juego, todo lo que suceda en el partido.
La gran sensación del tenis español viene de jugar un duro partido en cinco sets frente a su compatriota. Ahora se enfrenta a un tenista que viene de la previa y que ha ganado sus dos encuentros en el cuadro principal en tres mangas –ante Max Basing y Ethan Quinn–. Será la primera vez en sus carreras que ambos tenistas se vean las caras.
El partido está programado en el segundo turno de la pista 18, donde la jornada arranca a las 12:00 hora peninsular española. A la conclusión del partido de dobles de los números uno del ranking, le llegará el turno al tenista español que quiere seguir soñando con hacer algo grande en este torneo.
6-1, 4-5
Jódar le devuelve el break y sigue vivo
Rafa continúa vivo en este segundo set. Rompe el saque del japonés cuando sacaba para ganar el set y se gana otra vida. Qué bien le está funcionando el revés hoy y qué daño está haciendo. Otra vez le rompe utilizando ese golpe. 4-5 para Mochizuki.
6-1, 3-5
¡BREAK DEL JAPONÉS!
Se complica este set para el español. Mochizuki rompe el servicio de Jódar para ponerse con ventaja y sacar para ganar este set.
6-1, 3-4
Otro juego en blanco para Mochizuki
El japonés se lleva un nuevo saque en blanco para continuar mandando en este set. Parece que ha encontrado esa estabilidad con su servicio que no ha tenido en el primer set del encuentro.
6-1, 3-3
Jódar se apunta su primer saque en el set
Ahora sí, Rafa Jódar corta la racha de breaks y se lleva su primer servicio en este segundo set. Todo igualado (3-3).
6-1, 2-3
Juego en blanco para el japonés
Mochizuki rompe la racha de breaks y se apunta su turno de saque en blanco. Se pone por delante por primera vez en un set el tenista nipón.
6-1, 2-2
Cuarto break consecutivo
Nuevo break en este segundo set, el cuarto seguido. Mochizuki rompe a Jódar e iguala a dos.
6-1, 2-1
De breaks va la cosa
Jódar vuelve a romper y vuelve a tomar la delantera en este segundo set ante Mochizuki. Le atacó con el segundo saque, metió un revés magnífico para presionar y el resto del japonés se marchó fuera. 2-1 para el español.
6-1, 1-1
Mochizuki le devuelve el break
El japonés también ha empezado fuerte en este segundo set y le devuelve la rotura. Igual que en el primer set, Jódar empieza sufriendo al saque, pero esta vez no puede salvar el break.
6-1, 1-0
Jódar arranca con break en el segundo set
El tenista de Leganés empieza el segundo set rompiendo el servicio de Mochizuki. Jódar ha cogido donde lo dejó en el primero para empezar mandando.
6-1
¡PRIMER SET PARA JÓDAR!
Rafa Jódar cierra el primer set por la vía rápida. Después de un inicio algo difícil, el madrileño puso la directa con dos breaks y lo ha cerrado en 28 minutos.
5-1
¡NUEVO BREAK DE JÓDAR!
Jódar ha puesto la directa. Nuevo break del tenista español para encarrilar este primer set. Sacará para cerrar la primera manga. 5-1 gana.
4-1
Confirma el break
Jódar, ahora, se ha mostrado muy firme al saque para confirmar la rotura en este primer set. El español manda por 4-1.
3-1
¡BREAK DE JÓDAR!
Llega el primer break del partido. Jódar aprovecha un 0-40 para romperle el saque a su rival a las primeras de cambio. No pudo ser a la primera, pero sí a la segunda bola. Mochizuki la tiró fuera y el español toma ventaja en el marcador.
2-1
Jódar salva otro juego complicado
Rafa Jódar ha levantado una nueva bola de rotura, la tercera del partido, para sacar adelante otro juego complicado. El español manda 2-1, pero está sufriendo con su servicio.
1-1
Mochizuki no da opción con su saque
El japonés ha empezado muy seguro con servicio e iguala el set (1-1). Jódar apenas pudo hacerle un punto.
1-0
Jódar salva dos bolas de break
Apoyado en su gran servicio, Rafa ha salvado un 15-40 en su primer turno saque. Empieza sufriendo el español, pero ha resuelto la situación a las mil maravillas. Cuidado, que el japonés ya ha enseñado sus cartas.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Arranca el partido en la pista 18 de Wimbledon. Al saque Rafa Jódar.
Duelo inédito
Será la primera vez que Rafa Jódar se mida al joven tenista japonés. Mochizuki viene de la previa y ha ganado sus dos enfrentamientos en el cuadro final en tres sets.
El partido arrancará en unos minutos
Rafa Jódar saltará a la pista 18 del All England Club enseguida. El duelo de dobles masculino que se estaba disputando anteriormente ya ha finalizado y el siguiente encuentro programado es de Jódar contra Mochizuki
Jódar quiere seguir soñando
Jódar se enfrentará al japonés Shintaro Mochizuki, número 151 del ranking ATP, en tercera ronda de Wimbledon. El español viene de un partido larguísimo frente a Pablo Carreño, al que doblegó en cinco sets y dos de encuentro después de suspenderse el primer día por falta de luz. El madrileño quiere seguir avanzando en el Grand Slam londinense y lo dará todo para evitar la sorpresa.
Temas:
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6-1, 5-5
Jódar salva un juego complicado e iguala el set
Lo cierra con un ace un juego que se había complicado con el 0-30 inicial. Está sufriendo al saque el tenista español, pero ha conseguido salvar este momento delicado para devolver la igualada a esta segunda manga.