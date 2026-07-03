Rafa Jódar – Shintaro Mochizuki, en directo hoy: resultado, marcador online y cómo va el partido de Wimbledon hoy en vivo

Rafa Jódar se enfrenta hoy a Shintaro Mochizuki, número 151 del ranking ATP, en tercera ronda de Wimbledon. Después de superar a Pablo Carreño en tres sets, el tenista madrileño buscará una nueva victoria frente al japonés para continuar avanzando en el Grand Slam londinense. En OKDIARIO te contaremos en directo, juego a juego, todo lo que suceda en el partido.

La gran sensación del tenis español viene de jugar un duro partido en cinco sets frente a su compatriota. Ahora se enfrenta a un tenista que viene de la previa y que ha ganado sus dos encuentros en el cuadro principal en tres mangas –ante Max Basing y Ethan Quinn–. Será la primera vez en sus carreras que ambos tenistas se vean las caras.

El partido está programado en el segundo turno de la pista 18, donde la jornada arranca a las 12:00 hora peninsular española. A la conclusión del partido de dobles de los números uno del ranking, le llegará el turno al tenista español que quiere seguir soñando con hacer algo grande en este torneo.