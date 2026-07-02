Jódar y el partido de dos días en Wimbledon: «Cuando vi el orden de juego ya sabía que se podía suspender»

Volvió el sol a Wimbledon y se iluminó Rafa Jódar. Cabalgaba a remolque de Carreño durante el ocaso del miércoles hasta que el sol se marchó y dio una tregua de 16 horas. Lo suficiente como para revertir dinámicas. Carreño pasó de dominar a ser dominado y Jódar, de jugar supeditado, a imponer su ritmo. Resplandeció con el retorno del sol y se llevó (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-3) un partido extendido en dos días que le permite alcanzar la tercera ronda en Wimbledon.

«Son situaciones que se dan. Sabíamos que el partido empezaba tarde y que había una probabilidad alta de que se aplazara. Si nos íbamos a más de tres sets. Ese fue el caso. Al final son situaciones que hay que aceptar, pero no sé si me ha beneficiado o si me ha perjudicado. Al final es otro día y otro ambiente y condiciones. Lo he aceptado de la mejor manera posible, pero al final son las mismas situaciones para los dos jugadores», dijo el madrileño a la prensa española desplazada a Wimbledon, entre ellos OKDIARIO.

De su partido con Carreño saca el aprendizaje del registro de hierba, más particular que ninguno. Jódar se resbaló en varias ocasiones. «Me estoy adaptando de la mejor manera posible. Sé que este primer torneo en hierba siempre es difícil porque no he jugado en hierba casi nada en mi carrera. Hay que aceptar que no va a ir todo rodado porque es muy difícil que eso pase. Cuando te caes, te levantas. Ahora a prepararse bien porque tengo unas horas y a descansar bien para mañana, que será un partido igual de duro», dijo.

A Carreño le ganó en cinco sets, como en Roland Garros. Jódar no ha perdido partido alguno cuando se alcanzan las cinco mangas. La parte mental en este deporte es muy importante. Lo he ido trabajando durante estos años, no solo una cosa que haya trabajado específicamente este año que estoy en mi primer año en el circuito, sino un trabajo más a largo plazo. Cada partido es diferente, entonces intento siempre darme un poquito de oportunidades y dar un poquito más de lo que tengo», añadió.