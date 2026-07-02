Carreño y la polémica con el juez de silla durante el partido con Jódar: «Las reglas son igual para todos»

Con el regreso del sol, se iluminó Jódar y Carreño fue fundiéndose a negro. Se revirtió la inercia y el partido cayó del lado del madrileño, que avanza a tercera ronda, donde se medirá con el nipón Mochizuki. Victoria para Jódar y reconocimiento también para Carreño, que a sus casi 35 primaveras plantó un partido lleno de dificultades a su rival. Sobre ello y la polémica con el juez de silla habló ante la prensa española desplazada a Wimbledon, entre ellos OKDIARIO.

El miércoles, instantes antes de que se detuviera el partido por falta de sol, Jódar fue al baño y Carreño reprochó al juez de silla que lo aceptase, ya que a él le había advertido poco antes de que debía darse prisa para restar. «No me molestó que Rafa fuera al baño. Si lo pide y se lo permiten, tiene todo el derecho del mundo. Lo que me molestó fue el criterio del juez de silla. Justo un cambio antes me llamó la atención por haber tardado un segundo en estar preparado. Si aplica el reglamento a rajatabla con uno, también con el otro. Las reglas son iguales para todos. No ha sido nada contra Rafa», argumentó.

Carreño también se pronunció sobre el comportamiento de los amigos de Jódar, que estuvieron integrados en el box del madrileño. «Estuvieron bastante encima durante todo el partido y, la verdad, fueron bastante pesados. Pero también hacen su trabajo. Quizá habría que replantearse la ubicación de los banquillos. No tiene mucho sentido que uno esté centrado y el otro en una esquina de la pista. En cualquier caso, son cosas que no tienen nada que ver con ganar o perder un partido», explicó el asturiano.

Carreño también tuvo cartucho para disparar a las tradiciones de Wimbledon que obligaron a disputar el partido en dos días. «Cuando vi a la hora que empezaba el partido, ya sabíamos que iba a ser muy complicado acabarlo. No hicieron nada para intentar que se terminara, como cambiarlo de pista o buscar una solución. Son tradiciones de Wimbledon. Normalmente se para porque llueve y, cuando no llueve, se para porque toca. Creo que algunas de esas tradiciones están un poco obsoletas», dijo.