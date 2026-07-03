Un hombre con movilidad reducida muere en un incendio de vivienda en Callosa d’Ensarriá (Alicante)

Un hombre de 81 años y con movilidad reducida, lo que obligaba a moverse en silla de ruedas, ha fallecido este viernes en un incendio en una segunda planta de un bloque de viviendas de cuatro alturas en la localidad de Callosa d’Ensarriá, en Alicante. El hombre se hallaba en el interior del inmueble en el momento en que se ha producido el fuego. A su llegada, los bomberos lo han encontrado sin vida.

El incendio se ha originado a las 10:17 horas; ha sido controlado por los efectivos de bomberos a las 10:54 horas. Y ya está extinguido. Una mujer, de 73 años, ha necesitado ser trasladada al centro de salud de la localidad al sufrir una crisis de ansiedad.

El resto de residentes en el edificio han conseguido abandonarlo antes de que el fuego y el humo se propagasen. Una vez han sido sofocadas las llamas, los bomberos han centrado sus esfuerzos en las labores de ventilación mecánica para despejar los humos y gases acumulados en la estructura.

En concreto, han trabajado en la extinción dos unidades de mando y jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP) y una autoescalera. Con un personal conformado por un suboficial, un sargento y ocho bomberos, todos del parque de la Marina Baja, en Benidorm, del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

En febrero de este año 2026, tal como publicó entonces OKDIARIO, dos personas murieron y una tercera resultó grave tras un incendio declarado en una vivienda del municipio alicantino de Jávea, ubicado en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia. El fuego se originó en un piso del edificio, un complejo residencial de siete plantas, y provocó la evacuación de 40 personas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, así como unidades sanitarias del SAMU y fuerzas de seguridad.