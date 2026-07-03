‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 3 de julio

No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las grandes alegrías de Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de este programa presentado por Bertín Osborne. Tras la visita de Mar Flores la semana pasada, tanto el presentador como los colaboradores reciben en plató a Eva Ruiz. La presentadora visita este viernes el programa y lo hace para presentar La terraza del verano.

Tal y como han adelantado, la comunicadora se embarca en una nueva aventura profesional y lo hace con un programa que se emitirá en Canal Sur a partir de este sábado. Una travesía que compartirá con Diego Benjumea, un rostro habitual en la cadena andaluza. Asimismo, lejos de quedar aquí, Eva Ruiz mostrará su lado más personal y hablará de algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

‘El Show de Bertín’ recibe, esta noche, a Eva Ruiz

Eva Ruiz contará cómo su familia es el principal pilar de su vida, especialmente sus hijos. Asimismo, contará cómo ha cambiado su vida el tener que trabajar con personas mayores. Y es que ella comenzó su carrera profesional como modelo. Por lo tanto, ha crecido notablemente en el medio. Pero esto no será lo único que veremos.

El Show de Bertín habrá una mesa de colaboradores dedicada a las comidas exóticas. Además, el tecnólogo de los alimentos, Jorge Jaldón, se presentará para dar consejos prácticos a la hora de conservar correctamente los alimentos. Respecto a la invitada, Eva Ruiz se enfrentará al Tercer Grado y allí contará anécdotas muy interesantes. Pues, hablará de la reacción que tuvo al conocer a su amor platónico o el inesperado lugar donde se quedó encerrada antes de comenzar un programa.

Además, como cada invitado, la presentadora participará en Cocina para flojos donde tendrá que demostrar sus cualidades culinarias. Todo ello para poner el broche final con la Ruleta musical. De esta manera, la comunicadora, junto a Diego y Laura, tendrá que demostrar cómo se desenvuelve en el ámbito musical. Para ello, entonará una de sus canciones favoritas. Un movimiento con el que no dejará indiferente a nadie. No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentada por Bertín Osborne, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.