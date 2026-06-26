‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 26 de junio

No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las grandes alegrías de Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de este programa presentado por Bertín Osborne. Tras la visita de Rappel la semana pasada, tanto el presentador como los colaboradores reciben en plató a uno de los rostros más conocidos de la prensa del corazón. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Mar Flores. La modelo se pasará por el programa de Bertín Osborne para repasar su trayectoria profesional, pero también para sincerarse sobre varios de sus proyectos más recientes. Por si fuera poco, se pronunciará sobre uno de los momentos más bonitos que está a punto de vivir a nivel personal, como es su nueva nieta.

Al igual que el resto de la familia, se muestra profundamente ilusionada con la llegada a su vida de la hija de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Pero no todo queda ahí, puesto que Mar Flores también hará un repaso a varios de los momentos más significativos y complicados, tanto a nivel personal como profesional. Por lo tanto, indudablemente, su charla con Mar Flores estará marcada por la emoción, pero también por la enorme complicidad que existe entre la invitada y el presentador del programa de los viernes de Canal Sur Televisión. Tanto es así que ambos aprovecharán este encuentro para rememorar un sinfín de vivencias compartidas, por lo que los dos sorprenderán a los espectadores mostrando una faceta mucho más personal.

En cuanto a la mesa de colaboradores, en esta ocasión, se pondrá el foco en un tema que, cada día que pasa, afecta a más personas. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a nuestra relación con los teléfonos móviles y a la constante dependencia de las pantallas. A través de experiencias personales, los colaboradores de El Show de Bertín analizarán cómo la tecnología ha transformado sus rutinas.

Es más, conocerán los riesgos que existen respecto a un uso excesivo. Para poder saber muchos más datos al respecto, la psicóloga Cristina Muñoz compartirá numerosas claves para tratar de entender, en la medida de lo posible, cómo las pantallas pueden tener un gran impacto no solamente en nuestra salud, sino también en nuestro bienestar.

Como no podía ser de otra manera, Mar Flores se someterá al mítico ‘Tercer Grado’, donde mostrará su lado más divertido. Y todo porque tendrá la oportunidad de recordar muchas situaciones verdaderamente curiosas, a la par que inesperadas, que ha vivido a lo largo de su trayectoria, pero también que han ocurrido en el terreno personal.

Lejos de que todo quede ahí, en esta nueva entrega de El Show de Bertín, Laura Gallego se encargará de conducir una nueva edición de ‘Sin Palabras’. Se trata de un juego en el que la invitada, en este caso Mar, solamente podrá comunicarse a través de dibujos y mímica. Una prueba con la que, a buen seguro, se reirán mucho y se lo pasarán en grande.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentada por Bertín Osborne, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.