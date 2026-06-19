‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 19 de junio

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto Bertín Osborne como el resto del equipo continúan haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a los espectadores. Después de la visita de Toñi Moreno, el programa ha preparado una entrega mágica, y todo como consecuencia de la inminente llegada de la Noche de San Juan. Es por eso que no han dudado un solo segundo en contar con uno de los invitados más especiales de la temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Rappel.

El vidente celebrará con todo el equipo esta festividad veraniega, pero también aprovechará para compartir algún que otro truco para tratar de eliminar las malas energías. Lejos de que todo quede ahí, la mesa de colaboradores de El Show de Bertín recibirá la visita de la doctora Sara Marín. Ella será la encargada de compartir diversos consejos que tienen como objetivo mejorar nuestra salud y bienestar de cara al verano. Por lo tanto, estamos ante dos invitados cuyos testimonios y recomendaciones no dejarán indiferente a nadie, ni mucho menos.

En cuanto al primero de ellos, compartirá con el equipo de El Show de Bertín todos los detalles sobre sus recientes problemas de salud, así como la recuperación a la que tuvo que hacer frente tras su salida de la UCI. En una íntima charla con Bertín Osborne, dará a conocer cómo, por casualidad, aprendió a leer las manos, pero también desvelará su sorprendente relación con Elizabeth Taylor y Balenciaga, a los que tuvo la oportunidad de conocer gracias a Coco Chanel en un viaje que hizo a París.

Lejos de que todo quede ahí, y como suele ser habitual en este programa que se emite cada viernes en Canal Sur Televisión, el invitado deberá enfrentarse a varios retos. Entre ellos, se encuentra el de averiguar si las historias del presentador en los ‘Bertinazos’ son reales o no. Pero no todo queda ahí, puesto que también estamos ante el mítico ‘Tercer Grado’.

De esta manera, el vidente no tendrá reparos a la hora de mostrar su faceta más divertida al contar la curiosa anécdota de un cabeza con el Rey Felipe. Pero no todo queda ahí, puesto que dará detalles del motivo por el que la madre de Penélope Cruz le pidió que mintiera a su hija sobre su futuro o, incluso, la indecente propuesta que le han llegado a hacer.

Por si fuera poco, Rappel aprovechará su paso por El Show de Bertín para compartir con los espectadores un ritual para atraer a las buenas energías. Es más, también enseñará cuáles son sus técnicas para conocer el futuro en ‘Mil maneras de adivinar’, por lo que en lunares, pies o posos del café adivinará el futuro de los colaboradores.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, presentada por Bertín Osborne, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.