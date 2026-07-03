Podía generar dudas pero el gol de Croacia ante Portugal se anuló por los sensores IMU del balón del Mundial 2026

Ayer Croacia se despidió del Mundial 2026. Un partido que significa el adiós de Modric a las Copas del Mundo tras una eliminación contra Portugal. Una derrota que no estuvo exenta de polémica, dado que el gol que le hubiese dado el empate a Croacia en el último minuto fue anulado por la tecnología IMU del balón de esta edición del Mundial 2026: la Trionda.

Una tecnología novedosa, que se ha incorporado para esta edición del Mundial junto con una serie de medidas que buscan favorecer las actuaciones de los colegiados, reducir la cantidad de tiempo perdido entre acciones o delimitar las jugadas de fuera de juego, como es el caso de la tecnología incorporada al balón.

¿Qué es la tecnología IMU?

La Trionda incorpora la última evolución en forma de chip de la denominada Tecnología de Balón Conectado. Esta tecnología, promovida por Adidas, consta de un sensor de movimiento IMU de 500 Hz que se encuentra dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles, en lugar de estar montado en el centro mediante un sistema de suspensión, lo que permite lograr un correcto funcionamiento sin alterar el perfecto vuelo del balón.

El balón recibirá y emitirá información de hasta doce cámaras (dependerá de cada estadio, pero siempre un mínimo de ocho), dispuestas en lugares estratégicos, conectadas con el sensor de movimiento del chip que llevará el balón en su interior.

Una medida que agiliza el juego

Al margen de la justicia deportiva, el gran beneficiado de este nuevo implemento serán los Árbitros Asistentes de Video (VAR), que recibirán toda la información en tiempo real, lo que agiliza enormemente el tiempo de análisis en la toma de decisiones. La posición exacta de los jugadores en el momento del golpeo es una de las características que ofrece esta tecnología.

Asimismo, medidas como el recorte del tiempo para sacar de banda, la ya conocida medida de los ocho segundos para sacar de puerta o el hecho de que cada jugador que requiera de asistencia médica tenga que esperar durante un minuto fuera del terreno de juego son otros argumentos del interés de la FIFA por reducir las pérdidas de tiempo.