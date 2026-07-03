Es la polémica del Mundial: así fue el gol anulado a Croacia en el descuento que pudo cambiar la eliminatoria

La victoria de Portugal ante Croacia dejó una de las mayores polémicas de este Mundial. Josko Gvardiol anotaba el 2-2 que forzaba la prórroga en el minuto 105, pero Espen Eskas, polémico árbitro noruego protagonista del duelo, lo anulaba por fuera de juego de Marko Pasalic. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro considera que el jugador croata roza el balón y, por tanto, el jugador que recibe está en posición adelantada y el gol no es válido. Por tanto, la selección liderada por Modric quedaba eliminada.

La acción es indetectable para el ojo humano, pero el chip del balón determinó que Matanovic sí toca el balón y hace que el de Renato Veiga sea un rebote. Todo empieza con un centro al área de Perisic que toca el central portugués, le cae a Pasalic, que estaba en posición adelantada y cede atrás para que Gvardiol haga el 2-2. Pero la duda estaba en si Matanovic, que salta para intentar peinarla de cabeza, la toca o no.

De primeras, el árbitro noruego había dado gol y el partido se iba a la prórroga. Al revisar las imágenes, no se apreciaba bien si tocaba o no el jugador croata, pero el balón del Mundial lleva sensores IMU incorporados dentro del balón que determinaron que sí la toca. Este chip se basa en un medidor de pulsaciones, como si el balón latiese al impactar con el cuerpo de algún jugador.

Todo dependía de si Matanovic tocaba o no el balón y, por tanto, de si era suya la asistencia a su compañero en posición ilegal o del que colocó el centro anteriormente. Porque cuando la pone Perisic, Pasalic está en posición correcta, pero cuando la toca su otro compañero, está adelantado.

VER PARA CREER 🤯 CROACIA MARCÓ EN EL 113’… ¡PERO FUE ANULADO POR FUERA DE JUEGO POR CONSIDERAR QUE LA TOCABA UN JUGADOR CROATA! El final más cruel posible para Luka Modric 🥺#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nh1717yE06 — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Aunque tras el remate de su compañero, la pelota impacta en el futbolista portugués, sigue habiendo fuera de juego porque el toque del croata hace que sea un rebote lo de Veiga y, por tanto, Pasalic intervenga en la jugada estando en posición antirreglamentaria sin que haya intención del rival de despejar el balón. Finalmente, la tecnología determinó que no era válido el gol del jugador del Manchester City. Los croatas clamaron contra el árbitro después de anular el tanto que les dejaba fuera del Mundial.

La FIFA zanja la polémica

Ante la polémica generada por esta acción, la FIFA emitió un comunicado explicando por qué no valió el gol de Gvardiol: «Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del 20 de Croacia, Igor Matanovic, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol».

«Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas», concluyó.