Revolución en el fútbol con las pérdidas de tiempo: un minuto fuera cuando seas atendido

Cómo gestionar las pérdidas de tiempo en los minutos finales sigue siendo uno de los grandes debates arbitrales en el mundo del fútbol. Las reglas de juego no son claras ni dotan de herramientas suficientes a los colegiados para penalizar estas infracciones. FIFA quiere paliar este problema con la introducción de una nueva norma. Los jugadores que reciban asistencia médica deberán permanecer fuera del campo al menos un minuto antes de volver a ingresar al partido. Esta es la propuesta que se debatirá y votará este sábado en la Asamblea General Anual de la IFAB.

El organismo encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial contará con esta posible modificación como uno de los puntos a tratar en su reunión de 2026, prevista para el sábado 28 de febrero. En ella, se espera que esta propuesta sea aprobada y pueda ponerse en práctica de cara a la próxima temporada, pudiendo ser testeada antes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. También se someterán a debate otras posibles adendas o modificaciones a las reglas de juego del fútbol

Actualmente, el reglamento no detalla cuánto tiempo deben permanecer fuera del campo los futbolistas que son atendidos por los servicios médicos. FIFA permite que cada una de sus federaciones establezca diferentes normas para este supuesto del juego. En la Premier League, por ejemplo, desde la temporada 2023/24 se estipuló que el futbolista debía esperar 30 segundos para volver a ingresar al césped. FIFA y la IFAB suelen poner a prueba en algunas competiciones sus propuestas de modificación de las normas que rigen el fútbol. En este caso, la Copa Árabe sirvió como campo de pruebas para esta propuesta que debatirá la IFAB este fin de semana. El tiempo de espera fue de dos minutos durante este torneo, un ‘castigo’ considerado excesivo y que ha llevado a FIFA e IFAB a recular y bajar hasta el minuto.

Más castigos a las pérdidas de tiempo

El fútbol rema hacia una dirección en este sentido: castigar las pérdidas de tiempo para potenciar el espectáculo. La última adenda a las normas de juego en este sentido ha tenido como objetivo los porteros. El árbitro puede iniciar una cuenta de ocho segundos cuando el guardameta sostiene el balón con la mano, aunque su aplicación es intermitente y se evaluará también en la Asamblea General Anual de la IFAB, como ha adelantado BBC Sports.

La FIFA pretende incluir en esta norma a los futbolistas de campo. El ente que rige el balompié mundial, junto a la IFAB, quiere llevar la norma de los ocho segundos a los penaltis y faltas; lo que quitaría más opciones a las pérdidas de tiempo durante el partido. Otro de los supuestos de pérdida de tiempo con el que pretende acabar es el de los cambios. FIFA quiere que si un jugador sustituido tarda más de diez segundos en abandonar el campo, su equipo tenga que jugar un minuto con un futbolista menos.