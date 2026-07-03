Lamine Yamal y la celebración viral de su hermano: «Estoy enamorado de él»

Lamine Yamal fue el MVP en la victoria de España contra Austria, que deja a la selección en los octavos de final del Mundial, donde se enfrentará a Portugal. El delantero, aunque no consiguió marcar, cuajó un buen partido en Los Ángeles, donde también fue protagonista su hermano Keyne, después de ser cazado por las cámaras de televisión mientras celebraba el tercer gol de España de forma efusiva. A la conclusión del partido, el jugador del Barcelona tuvo unas bonitas palabras para su hermano.

España volvió a sacar su mejor versión para arrollar a Austria y sellar su pase a los octavos de final del Mundial 2026. La reciente campeona de Europa se enfrentará a Portugal en Dallas el próximo lunes 7 de julio a partir de las 21:00 horas en un partido al que Lamine Yamal llegará en perfectas condiciones físicas. Después de una primera fase de grupos donde ha ido cogiendo ritmo minuto a minuto, el atacante cuajó un buen partido en los dieciseisavos de final, donde volvió a ser un puñal por la banda izquierda.

Lamine y la celebración viral de su hermano

Lamine Yamal se llevó todos los focos en el España-Austria… y su hermano Keyne también. Las cámaras enfocaron al pequeño mientras celebraba el tercer gol de la selección, obra de Oyarzabal, de una manera un tanto efusiva. Estas imágenes se han hecho virales e incluso Borja Iglesias ha aparecido en las redes sociales para dejar claro que la mujer «rubia» de delante del joven es la madre del autor del doblete.

NO SE PUEDE SER MÁS CRACK QUE KEYNE 😍#DAZNMundial pic.twitter.com/RFGj8EnZqi — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

A la conclusión del partido, Lamine Yamal fue preguntado sobre su hermano tras recoger el premio al MVP del partido y tuvo unas bonitas palabras para el pequeño. «Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él», afirmó sobre el pequeño Keyne.

«Al final, es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo», dijo sobre el momento que atraviesa tanto él como sus seres queridos. «Vivir la vida que siempre, siempre he soñado a mis amigos es… Al final es lo que yo deseo», dijo tras ser preguntado sobre sus amigos y familia.