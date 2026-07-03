Cristiano Ronaldo se pone en modo MVP para batir otro récord en el Mundial

Cristiano Ronaldo va de récord en récord en este Mundial. Y encima, ante Croacia, lo hizo llevándose el premio al MVP del partido. A la hora de la verdad, siempre aparece. Aunque hasta ahora nunca había marcado un gol en una eliminatoria de Copa del Mundo. Si ya con su doblete frente a Uzbekistán, el luso se convertía en el primer y único jugador en marcar en seis Mundiales diferentes, contra Croacia le quitó un récord a un ex compañero suyo en el Real Madrid y la selección, Pepe.

El capitán de Portugal lideró la remontada de los suyos después de que su rival empezara mandando en el marcador. Primero le anularon un gol por un fuera de juego milimétrico, pero su destino estaba marcado en este partido y el gol llegaría unos minutos después desde el punto de penalti. Una jugada que fue muy protestada por los futbolistas croatas. De hecho, Luka Modric aseguró que «ese penalti… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido».

Cristiano no falló y anotó el empate a uno. Además, con ese gol se convertía en el futbolista más veterano en marcar en una eliminatoria de un Mundial. Con 41 años y 147 días supera así a su ex compañero y amigo Pepe, que marcó con 39, y a Roger Milla, con 38. Fue sustituido en el minuto 81, pero el capitán ya había cumplido con creces. Su esfuerzo fue reconocido con su primer trofeo MVP del torneo.

Su tanto ante Croacia es el undécimo de su carrera en una Copa del Mundo, lo que le mete en el top-10 de máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Está a uno de O Rei Pelé y a dos de Harry Kane. Su siguiente rival será España en octavos de final, al que ya le ha marcado en un Mundial. Fue en Rusia 2018 en la fase de grupos. Ambos equipos empataron a tres y Ronaldo anotó un hat-trick.

Cristiano aplaza la decisión de su futuro

De su futuro no quiere saber nada, ahora mismo está centrado en España y, tras el partido, señaló que «el futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré… Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente»