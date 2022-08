Demi Lovato nos deja sin palabras con ‘Holy Fvck’, su esperado álbum

Los fans de Demi Lovato están de enhorabuena. La artista de 30 años ha lanzado al mundo su nuevo proyecto discográfico, Holy Fvck. Un nuevo disco que toma el relevo de Dancing with the Devil… the Art of Starting Over, y en el que ha jugado con nuevos estilos, sonidos, melodías y temas.

Mostrando su lado más oscuro y revelador, la cantante ha creado un nuevo proyecto compuesto por un total de 16 canciones inéditas. Un tracklist que da el pistoletazo de salida junto a una de las colaboraciones musicales más esperadas de los últimos tiempos, FREAK, donde une fuerzas con YUNGBLUD.

Sonidos rockeros con tintes punk son algunos de los conceptos que acompañan al nuevo disco de Demi Lovato. Una pieza musical con la que la artista ha confesado que le ha permitido expresarse libremente a nivel artístico, descubriendo aspectos hasta entonces desconocidos para ella. «No sé lo que será de mi en un año, cinco o diez años. Pero, lo que sé ahora es que este proyecto es exactamente donde estoy ahora. Y estoy j*** orgullosa de ello», escribió en sus redes sociales.

Una apuesta de lo más acertada que ha revolucionado las plataformas de streaming desde su estreno, y no es para menos. Además de crear canciones que han sido presentadas bajo el nombre de SUBSTANCE, EAT ME, HAPPY ENDING, BONES o DEAR FRIENDS, la artista ha causado mucho revuelo tras incluir el sencillo 29.

Y es que, a través de sus versos, Demi le ha dedicado una canción al que fue el amor de su vida, el actor Wilmer Valderrama. Ambos comenzaron su relación sentimental cuando ella era tan solo una adolescente de 17 años y él tenía 29, por lo que, aunque la artista no lo ha nombrado directamente, los pequeños detalles son, a veces, mucho más reveladores.